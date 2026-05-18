ChatGPT-তে এবার তৈরি করা যাবে সেলিব্রিটিদের ভয়েস ? সামনে এল আসল বিষয়

ChatGPT-তে এবার তৈরি করা যাবে সেলিব্রিটিদের ভয়েস ? সামনে এল আসল বিষয়
Published : May 18, 2026 at 11:35 AM IST
হায়দরাবাদ : আরও একটি বড়সড় পদক্ষেপ নিল Open AI ৷ তারা অধিগ্রহণ করল Weights.gg নামে একটি সংস্থাকে ৷ এটি মূলত AI নির্ভর ভয়েস ক্লোনিং সংস্থা ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংস্থার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এবং কর্মীদের অধিগ্রহণ করেছে ChatGPT ৷ যদিও কত টাকায় এই চুক্তি হয়েছে সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়নি ৷
চলতি বছরের 1 এপ্রিল বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায় Weights.gg নামে ওই সংস্থাটি ৷ সেকথা সংস্থার তরফেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ তার প্রায় দেড় মাস পর এই সংস্থাকে অধিগ্রহণ করল ChatGPT ৷ নিজেদের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত একটি মেসেজও দিয়েছে Weights.gg ৷ সেখানে জানিয়েছে, 2026 সালের 1 এপ্রিল সংস্থাটি বন্ধ করা হয়েছিল ৷
বন্ধ হওয়ার আগে Weights.gg একটি সোশ্যাল-স্টাইল প্ল্য়াটফর্ম হিসেবে কাজ করত ৷ যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন AI নির্ভর ভয়েস মডেল তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং শেয়ার করতে পারতেন ৷ একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ বিভিন্ন নামী ব্যক্তির ভয়েস মডেল ক্লোন করতে সক্ষম ছিল মডেলটি ৷ অনেকেই Weights.gg ব্যবহার করে টেলর সুইফট, কেনিয়া ওয়েস্টের মতো নামী ব্যক্তিত্বের মিমিক ভয়েস তৈরি করেছেন ৷
তবে নিউ-ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গিয়েছে, Weights.gg-কে একটি স্ট্যান্ড অ্যালোন সংস্থা হিসেবে দেখাচ্ছে না ChatGPT ৷ ইতিমধ্যে ওই সংস্থার কর্মীদের ChatGPT-র বিভিন্ন ইন্টারন্যাল গ্রুপে কাজে লাগানো হয়েছে ৷ আর তারপরই বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কোনও ডিপফেক AI ভয়েস প্ল্যাটফর্ম হিসেবে লঞ্চ করতে চায় না শ্যাম অল্টম্যানের সংস্থাটি ৷ বরং, নিজেদের ভয়েস টেকনোলজিকে উন্নত করতেই Weight.gg কে অধিগ্রহণ করেছে তারা ৷
কয়েক মাস আগেই অডিও ও স্পিচ সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের পরিধি বৃদ্ধি করেছে ChatGPT ৷ বর্তমানে তারা ভয়েস নির্ভর API লঞ্চ করেছে ৷ যা রিয়েল টাইম ভয়েস ট্রান্সলেশনে সহায়তা করবে ৷
বিশেষজ্ঞদের অন্য একটি অংশ দাবি করেছে, OpenAI ইতিমধ্যে ভয়েস রেপ্লিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ করেছিল ৷ কিন্তু তারা তা প্রকাশ্যে আনেনি ৷ সেক্ষেত্রে ওই টুলের অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সংস্থাটি ৷ সেইকারণে মনে করা হচ্ছে নতুন এই সংস্থাটির মডেলকে শুধুমাত্র ভয়েস ট্রেনিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে ৷