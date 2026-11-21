শুধু চ্যাটবট নয়, এবার স্মার্টফোন তৈরির পথে ChatGPT ! কবে থেকে মিলবে ভারতে ?
চিনের সংবাদমাধ্যম Securities Times-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, OpenAI-এর স্মার্টফোন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত উৎপাদনের বরাত পেয়েছে FIH Mobile।
Published : November 21, 2026 at 12:37 PM IST
হায়দরাবাদ : ChatGPT-র নির্মাতা OpenAI এবার নিজস্ব স্মার্টফোন বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। এই ফোনে Artificial Intelligence (AI)-কে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। Sam Altman-এর সংস্থাটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্মার্টফোন তৈরির পরিকল্পনার কথা জানায়নি। তবে চিনের একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই প্রকল্পের সঙ্গে বিভিন্ন হার্ডওয়্যার নির্মাতা সংস্থা যুক্ত হতে পারে।
OpenAI-এর স্মার্টফোন তৈরির বরাত পেল Foxconn-এর সহযোগী?
চিনের সংবাদমাধ্যম Securities Times-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, OpenAI-এর স্মার্টফোন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত উৎপাদনের বরাত পেয়েছে FIH Mobile। সংস্থাটি নাকি ফোনের চূড়ান্ত অ্যাসেম্বলির দায়িত্ব সামলাতে পারে।
FIH Mobile হল Foxconn-এর সহযোগী সংস্থা। হংকং স্টক এক্সচেঞ্জে 02038.HK টিকার নামে তালিকাভুক্ত এই সংস্থাটি বিভিন্ন প্রযুক্তি কোম্পানির জন্য স্মার্টফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ডিজাইন, উৎপাদন এবং অ্যাসেম্বলির কাজ করে।
অন্যদিকে Cailian Press-এর একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, OpenAI-এর প্রথম স্মার্টফোন 2027 সালের শেষের দিকে অথবা 2028 সালে বাজারে আসতে পারে। এই প্রকল্পে Luxshare Precision, Lingyi iTech এবং AAC Technologies-এর মতো সংস্থাও যুক্ত থাকতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
ফোনে থাকতে পারে 2nm MediaTek চিপ
সম্প্রতি টিপস্টার Abhishek Yadav সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে Ming-Chi Kuo-র তথ্য উল্লেখ করে দাবি করেছেন, OpenAI-এর সম্ভাব্য স্মার্টফোনে কাস্টম MediaTek Dimensity 9600 প্রসেসর ব্যবহার করা হতে পারে। এই চিপ 2nm প্রযুক্তিতে তৈরি হতে পারে বলে জল্পনা। ফোনটিতে LPDDR6 RAM এবং UFS 5.0 স্টোরেজও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
টিপস্টারের দাবি, ফোনটিতে দুটি NPU বা AI প্রসেসিং ইঞ্জিন একসঙ্গে কাজ করতে পারে। এর পাশাপাশি উন্নত HDR সেন্সর এবং ISP (Image Signal Processor) থাকতে পারে।
এই ফোনের ক্যামেরা শুধু ছবি তোলার জন্য নয়, বরং বাস্তব সময়ে চারপাশের পরিবেশ ও বিভিন্ন বিষয় শনাক্ত বা বুঝতে পারার জন্য তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ, ক্যামেরার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম সেন্সিংয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে।
এছাড়াও ফোনটিতে PKVM এবং Inline Hashing প্রযুক্তি থাকতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহারকারীর তথ্য আলাদা করে রাখতে সাহায্য করবে এবং রিয়েল-টাইমে তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।
অন্য স্মার্টফোনের তুলনায় কতটা আলাদা হতে পারে OpenAI এর মডেলটি ?
OpenAI যদি শেষ পর্যন্ত নিজস্ব স্মার্টফোন বাজারে আনে, তাহলে প্রচলিত স্মার্টফোনের তুলনায় এর ব্যবহারের ধরন আলাদা হতে পারে। ফোনটি AI এজেন্ট ChatGPT কেন্দ্রীক হতে পারে । অর্থাৎ ফোনটি পরিচালনার সিংহভাগ দায়িত্ব থাকবে ChatGPT-র পোগ্রামিং-এর উপরই ।
Agentic Device-এর ধারণা হল, ব্যবহারকারীর নির্দেশ বুঝে AI শুধু প্রশ্নের উত্তর দেবে না, বরং বিভিন্ন অ্যাপ ও পরিষেবার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতেও সাহায্য করবে। ফলে আলাদা আলাদা অ্যাপ খুলে একাধিক ধাপ অনুসরণ করার পরিবর্তে AI-এর মাধ্যমে সরাসরি কাজ করানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে।
তবে OpenAI-এর স্মার্টফোন নিয়ে এখনও সংস্থার তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে ফোনটির ফিচার, হার্ডওয়্যার এবং লঞ্চের সময়সীমা সম্পর্কে আপাতত সমস্ত তথ্যই রিপোর্ট ও জল্পনার উপর নির্ভরশীল।
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