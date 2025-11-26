স্টাইলিস সঙ্গে স্মার্ট ফিচার, এন্ট্রি লেভেল স্মার্টওয়াচ আনল Oneplus

স্টাইলিস সঙ্গে স্মার্ট ফিচার, এন্ট্রি লেভেল স্মার্টওয়াচ আনল Oneplus
OnePlus Watch Lite : স্মার্টফোন নির্মাতা Oneplus এর তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের 17 ডিসেম্বর Oneplus Watch Lite লঞ্চ করা হবে ৷
Published : November 26, 2025 at 11:16 AM IST
হায়দরাবাদ : ওয়ারেব্যাল ডিভাইস তো ছিলই ৷ এবার সেই লাইনআপ-এ নতুন সংযোজন Oneplus Watch Lite ৷ এন্ট্রি লেভেল স্মার্টওয়াচ লাইনআপে এটাই হতে পারে বেস্ট অপশন ৷ ইতিমধ্যে বেশ কিছু টিজার প্রকাশ করেছে Oneplus ৷ এবার জানানো হল, ইউরোপে একটি ইভেন্টের মাধ্যমে ফোনটি গ্লোবাল লঞ্চ করা হবে ৷ মূলত এটি একটি এন্ট্রি লেভেল স্মার্টওয়াচ বলা যেতে পারে ৷ যার মধ্যে রয়েছে হেল্থ ও ফিটনেস ফিচার সহ স্মার্ট ডিজাইন ৷
OnePlus Watch Lite to Launch on December 17
স্মার্টফোন নির্মাতা Oneplus এর তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের 17 ডিসেম্বর Oneplus Watch Lite লঞ্চ করা হবে ৷ ওই দিনই 15R ফোনটিও লঞ্চ হবে ৷ ইউরোপে একটি ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে ৷ ওই ইভেন্টেই গ্লোবাল লঞ্চ হবে ৷ ইতিমধ্যে Oneplus এর একাধিক রিজিওনাল ওয়েবসাইটে এই স্মার্টওয়াচটি লিস্টিং হয়েছে ৷ তারমধ্য়ে রয়েছে UK এবং নেদারল্যান্ড ৷ এর আগেও একাধিক ওয়ারেবল ডিভাইস লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷
OnePlus Watch Lite specifications
একটি সিলভার কালারের কেসিং দেওয়া হয়েছে ৷ অন ও অফ করার জন্য সাইড বাটন দেওয়া হয়েছে ৷ সিলিকন স্ট্র্য়াপ রয়েছে যেখানে কমলা রঙের স্টিচিং আছে ৷ যদিও স্মার্টওয়াচের সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন জানানো হয়নি ওয়ানপ্লাসের তরফে ৷ তবে হার্ট রেট মনিটর, স্পেপ ট্রাকিং, ক্যালোরি ট্র্য়াকিং, UV লেবেল, হিউমিডিটি, উইন্ড স্পিড মনিটর করতে পারবে এই স্মার্টওয়াচটি ৷
ইউরোপের ইভেন্টে শুধু যে এই ওয়ারেবল ডিভাইসটি লঞ্চ হবে এমন নয় ৷ এরসঙ্গে Oneplus 15R, Oneplus Pad Go 2 ও লঞ্চ করা হবে ৷ স্মার্টওয়াচটি এখন ভারতে না পাওয়া গেলেও Oneplus 15R এবং Oneplus Pad Go 2 - এই দুটি ডিভাইসই উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতে পাওয়া যাবে ৷
কোনও ডিভাইসেরই এখনও দাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে লঞ্চ ইভেন্টেই ওই ডিভাইসগুলির দাম প্রকাশ করা হতে পারে ৷ অন্যদিকে সংস্থার মেইল লিস্টে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের প্রতিটি ডিভাইসে প্রায় 5000 টাকা করে ছাড় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷