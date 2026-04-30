ভারতে লঞ্চ করল OnePlus Pad 4 ! কত টাকা দাম পড়বে ?
Published : April 30, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল OnePlus Pad 4 ৷ নতুন এই ট্যাবে দেওয়া হয়েছে 13.2 ইঞ্চি 3.4K LCD স্ক্রিন ৷ যার রিফ্রেশ রেট 144Hz ৷ Qualcomm এর ফ্ল্যাগশিপ Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে এই ট্যাবে ৷ 12GB পর্যন্ত RAM দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও একাধিক আপডেটেড ফিচার যোগ করা হয়েছে নতুন এই ডিভাইসটিতে ৷
OnePlus Pad 4 Price in India, Availability
OnePlus Pad 4 এর দাম রাখা হয়েছে 59,999 টাকা ৷ যার মধ্যে রয়েছে 8GB RAM এবং 256GB পর্যন্ত অনবোর্ড স্টোরেজ ৷ এছাড়াও 12GB + 512GB RAM ও স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 64 হাজার 999 টাকা ৷ মোট দুটি কালারে এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Dune এবং Saga Mist ৷
লঞ্চ অফার হিসেবে 5000 টাকার ছাড় দেওয়া হবে ৷ ফলে ওই দুই ডিভাইসের দাম পড়বে যথাক্রমে 54,999 এবং 59999 টাকা ৷ এরসঙ্গে OnePlus Stylo Pro-র লিমিটেড টাইম ফ্রি দেওয়া হবে ৷ EMI এর ক্ষেত্রেও কোনও সুদ দিতে হবে না ক্রেতাদের ৷
OnePlus Pad 4 Specifications, Features
OnePlus Pad 4 এ দেওয়া হয়েছে 13.2 ইঞ্চি 3.4K (3,153 × 2,048 পিক্সেল) LCD স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷ 1000নিটস ব্রাইটনেস এবং 12 বিট কালার ডেপ্ত রয়েছে ৷ Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC দেওয়া হয়েছে ৷ 12GB পর্যন্ত LPDDR5X RAM এবং 512 GB পর্যন্ত UFS 4.1 স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷
OxygenOS 16 এর মাধ্যমে এই ডিভাইসটি পারফর্ম করবে ৷ মাল্টিটাস্কিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে রিসাইজেবল উইন্ডো, ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ, ফাইল ম্যানেজমেন্টের মতো ফিচারগুলি রয়েছে ৷ AI ফিচারও যোগ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে AI Writer, Ai Summery, Ai ট্রান্সলেটর, Ai Painter এবং AI রেকর্ডার ৷ পাশাপাশি রিয়েল টাইম ট্রান্সক্রিপশন সামারিও রয়েছে এই ট্যাবে ৷
অডিওর জন্য OnePlus Pad 4 এ দেওয়া হয়েছে আটটি স্পিকারের সাপোর্ট ৷ যার মধ্যে চারটি উফার এবং চারটি টুইটার্স ৷ Wi-Fi 7, স্মার্ট অ্যান্টেনা সিস্টেম এবং সিঙ্গেল স্টেবিলিটি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে ৷
|Read More - বন্ধ হচ্ছে Uber অ্য়াপ ? এবার হোটেল বুকিংয়ে নজর