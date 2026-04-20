বাজেট প্রাইসেই মিলবে OnePlus Nord CE 6 এবং Nord CE 6 Lite, কবে লঞ্চ হবে এই দুটি ফোন ?
Published : April 20, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : এপ্রিলের 7 তারিখ লঞ্চ হয়েছে OnePlus Nord 6 ৷ এবার Nord 6 লাইনআপে নতুন মডেল যোগ করতে চলেছে এই চিনা স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ৷ জানানো হয়েছে 7 মে তারা লঞ্চ করবে OnePlus Nord CE6 এবং One Plus CE6 ৷ মনে করা হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে লঞ্চ করা হবে এই দুটি স্মার্টফোন ৷ তারসঙ্গে একাধিক কালার অপশনের সুবিধাও দেওয়া হবে ৷
OnePlus Nord CE 6 specs and features
OnePlus Nord 6 এ দেওয়া হয়েছে 6.78 ইঞ্চি ডিসপ্লে, 1.5K রেজলিউশন এবং 144Hz রিফ্রেস রেট ৷ পারফরম্যান্সের বিচারে এই মডেলটিতে রয়েছে Qualcomm’s Snapdragon 7s Gen 4 চিপসেট ৷ টাচ রিফ্লেক্স টেকনোলজি থাকছে ৷ ফলে গেমিংয়ের অভিজ্ঞতা আরও ভালো হবে ৷ 144FPS গেমপ্লে সুবিধা থাকবে ৷ টাচ স্যাম্পেলিং রেট 3200Hz ৷ একটি ভেপর চেম্বার থাকবে যার কুলিং এরিয়া 33,000mm ৷ এর ফলে ফোনটিতে অতিরিক্ত গরম অনুভূত হবে না ৷
8,000mAh ব্যাটারি দেওয়া হবে ৷ 80W SUPERVOOC ফাস্ট চার্জিং-এর সুবিধাও থাকবে ৷ এবং 27W রিভার্স চার্জিং থাকছে এই মডেলটিতে ৷ সংস্থার দাবি, সিঙ্গল চার্জে আড়াই দিন চলবে এই ফোনটি ৷ IP66, IP68, এবং IP69 দেওয়া হয়েছে ৷
OnePlus Nord CE 6 Lite specs and features
মোট দুটি কালারে বিক্রি হবে OnePlus Nord CE 6 Lite ৷ তারমধ্যে একটি কালো এবং অন্যটি লাইট গ্রিন ৷ পিল-শেপের একটি ভার্টিক্যাল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ থাকছে ৷ এই মডেলটিতে 7000mAh ব্যাটারি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে Oneplus ৷ MediaTek Dimensity 7400 চিপসেট থাকছে ৷ এবং যে ডিসপ্লে থাকবে তার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷ সিঙ্গল চার্জে প্রায় দুদিন ফোনটি চালানো যাবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি 6 বছর পর্যন্ত ফোনটির ব্যাটারি কন্ডিশন একই থাকবে ৷
দুটি ফোনই ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon এ বিক্রি হবে ৷ এছাড়াও রিটেল স্টোর ও Oneplus এর অনলাইন স্টোর থেকেও পোনটি অর্ডার করতে পারেবেন ৷
OnePlus Nord 6 Specifications
ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 8s Gen 4 চিপসেট, আরও শক্তিশালী RAM, বিল্ট ইন স্টোরেজ ৷ OnePlus Nord 6 এ রয়েছে 6.78-inch AMOLED, যার রিফ্রেস রেট 165Hz, 9000mAh ব্যাটারি ক্যাপাসিটি, 80W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট এবং 27W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং ৷ নতুন এই ফোনটিতে রয়েছে IP66+IP68+IP69+IP69K রেটিং ৷ ফলে ফোনটি পুরোপুরি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷