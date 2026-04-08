ভারতে লঞ্চ হল OnePlus Nord 6, এই দামে মধ্যবিত্তরা কিনতে পারবেন ?
OnePlus Nord 6 এ রয়েছে 6.78-inch AMOLED, যার রিফ্রেস রেট 165Hz, 9000mAh ব্যাটারি ক্যাপাসিটি, 80W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট এবং 27W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং ৷
Published : April 8, 2026 at 11:43 AM IST
হায়দরাবাদ : মঙ্গলবার ভারতে লঞ্চ করল OnePlus Nord 6 ৷ নতুন এই মডেলটিতে একাধিক হার্ডওয়ার আপগ্রেড করা হয়েছে ৷ ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 8s Gen 4 চিপসেট, আরও শক্তিশালী RAM, বিল্ট ইন স্টোরেজ ৷ OnePlus Nord 6 এ রয়েছে 6.78-inch AMOLED, যার রিফ্রেস রেট 165Hz, 9000mAh ব্যাটারি ক্যাপাসিটি, 80W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট এবং 27W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং ৷ নতুন এই ফোনটিতে রয়েছে IP66+IP68+IP69+IP69K রেটিং ৷ ফলে ফোনটি পুরোপুরি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷
OnePlus Nord 6 Price in India, Availability
OnePlus Nord 6 এর দাম রাখা হয়েছে 38999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলের দাম রাখা হয়েছে 41999 টাকা ৷ 9 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Fresh Mint, Pitch Black, এবং Quick Silver ৷
লঞ্চ অফার হিসেবে Axis ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা 2000 টাকার ডিসকাউন্ট পাবেন ৷ এবং HDFC ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা EMI ট্রানজ়াকশনে 3000 টাকার ডিসকাউন্ট পাবেন ৷ ফলে 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে দুটি মডেলের দাম হবে যথাক্রমে 35999 এবং 38999 টাকা ৷
OnePlus Nord 6 Specifications, Features
ডুয়েল সিম (Nano+Nano) এর এই মডেলটি Android 16 ভিত্তিক Oxygen 16 এ রান করবে ৷ চারটি গুরুত্বপূর্ণ Android আপডেট এবং ছ-বছর পর্যন্ত সিকিউরিটি আপডেট পাওয়া যাবে ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.78-ইঞ্চি 165Hz AMOLED ডিসপ্লে, 1.5K (1,272x2,772 পিক্সেল) রেজলিউশন, 450ppi ডেন্সিটি, 93.5 শতাংশ স্ক্রিন-বডি রেশিও, ক্রিস্টাল গার্ড প্রটেকশন দেওয়া হয়েছে ৷ 3600 nits ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷
Snapdragon 8s Gen 4 চিপসেট রয়েছে ৷ যার GPU 825 ৷ 50 মেগাপিক্সেলের Sony LYT 600 CMOS মেইন সেন্সর রয়েছে ৷ অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন এবং ইলেকট্রনিক ইমেজ স্টেবিলাইজেশন দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া 8MP OmniVision OV08F আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রন্টে রয়েছে একটি 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷ ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার রয়েছে ৷
কানেক্টিভিটির জন্য এই ফোনটিতে রয়েছে Bluetooth 6, 5G, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC, Wi-Fi এবং USB Type-C ৷