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ভারতে লঞ্চ হল OnePlus N6x, 20 হাজার বাজেটের মধ্যেই মিলবে 7000mAh ব্যাটারি, 13MP-র ক্যামেরা

OnePlus N6x-এ দুটি RAM ও স্টোরেজ ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 64GB স্টোরেজ ৷ অন্যটি 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের৷

OnePlus N6x
দুটি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে OnePlus N6x (ছবি - OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 7:50 PM IST

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হায়দরাবাদ : N সিরিজের স্মার্টফোনে নতুন একটি মডেল লঞ্চ করল OnePlus ৷ এটি একটি বাজেট সেগমেন্ট ফোনের মধ্যেই পড়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, একটি MediaTek Dimensity 6360 Apex চিপসেট , 4GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ, একটি 13MP রিয়ার ক্য়ামেরা, এবং একটি 7,000mAh ব্যাটারি সঙ্গে 15W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ মডেলটির নাম OnePlus N6x ৷

OnePlus N6x: Price, availability, offers

OnePlus N6x-এ দুটি RAM ও স্টোরেজ ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 64GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 18,999 টাকা এবং একটি 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 20 হাজার 999 টাকা ৷ Burgundy Red এবং Ice Blue কালারে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

VariantPriceFirst Sale Date and Availability
4GB + 64GBRs 18,999

First sale date: August 4, 2026 at 12PM (IST)

Available via: OnePlus India Online Store | Amazon

4GB + 128GBRs 20,999

নতুন এই হ্যান্ডসেটটি 4 অগাস্ট থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী ওইদিন বেলা 12টা থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ওয়ানপ্লাস ইন্ডিয়ার অনলাইন স্টোর এবং অ্যামাজনে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷

লঞ্চ অফারে এই চাইনিজ মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাটি কয়েকটি ব্যাঙ্কের কার্ড ব্যবহারকারীদের 1500 টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট ও নো-কস্ট EMI এর সুবিধা দেবে ৷

OnePlus N6x: Specifications

OnePlus N6x ফোনটি 166.38mm লম্বা, 78.13mm চওড়া, এবং 8.65mm পুরু ৷ ওজন 214 গ্রাম ৷ দেওয়া হয়েছে 6.8-inch HD+ (720 x 1,570 pixels) LCD ডিসপ্লে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz, 900 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস, 254 ppi পিক্সেল ডেন্সিটি, 19:6:9 অ্যাসপেক্ট রেশিও, ভিভিড এবং ন্যাচারাল স্ক্রিন কালার মোড এবং আরও একাধিক ফিচার ৷

ফোনে দেওয়া হয়েছে Octa-core MediaTek Dimensity 6360 Apex chipset, যার মধ্যে 4GB RAM এবং up to 128GB স্টোরেজ রয়েছে ৷ OnePlus দাবি করে 8GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ এবং 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ থার্মাল ম্যানেজমেন্টের জন্য দেওয়া হয়েছে 5,300 square mm ভেপার চেম্বার ৷ এবং 13,280 স্কয়্যার mm হিট ডিসিপিসেন এরিয়া রয়েছে ৷

13MP-র একটি সিঙ্গল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.2, একটি CMOS সেন্সর, অটোফোকাস, এবং 10X পর্যন্ত অপটিক্যাল জ়ুম দেওয়া হয়েছে ৷ 5MP ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.2 ৷ 30fps এ 1080p ভিডিয়ো রেকর্ড করতে পারবে এই ক্যামেরা ৷ এরসঙ্গে 7000 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সঙ্গে রয়েছে 15W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.8-inch HD+ LCD
ProcessorMediaTek Dimensity 6360 Apex
RAM + storage4GB + 64GB
4GB + 128GB
Rear camera13MP (main)
Front camera5MP
Battery7,000mAh
Charing capacity15W (wired) | 5W wired reverse | bypass charging
Operating system (OS)OxygenOS 16 based on Android 16
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