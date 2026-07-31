ভারতে লঞ্চ হল OnePlus N6x, 20 হাজার বাজেটের মধ্যেই মিলবে 7000mAh ব্যাটারি, 13MP-র ক্যামেরা
OnePlus N6x-এ দুটি RAM ও স্টোরেজ ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 64GB স্টোরেজ ৷ অন্যটি 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের৷
Published : July 31, 2026 at 7:50 PM IST
হায়দরাবাদ : N সিরিজের স্মার্টফোনে নতুন একটি মডেল লঞ্চ করল OnePlus ৷ এটি একটি বাজেট সেগমেন্ট ফোনের মধ্যেই পড়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, একটি MediaTek Dimensity 6360 Apex চিপসেট , 4GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ, একটি 13MP রিয়ার ক্য়ামেরা, এবং একটি 7,000mAh ব্যাটারি সঙ্গে 15W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ মডেলটির নাম OnePlus N6x ৷
OnePlus N6x: Price, availability, offers
OnePlus N6x-এ দুটি RAM ও স্টোরেজ ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 64GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 18,999 টাকা এবং একটি 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 20 হাজার 999 টাকা ৷ Burgundy Red এবং Ice Blue কালারে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
|Variant
|Price
|First Sale Date and Availability
|4GB + 64GB
|Rs 18,999
First sale date: August 4, 2026 at 12PM (IST)
Available via: OnePlus India Online Store | Amazon
|4GB + 128GB
|Rs 20,999
নতুন এই হ্যান্ডসেটটি 4 অগাস্ট থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী ওইদিন বেলা 12টা থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ওয়ানপ্লাস ইন্ডিয়ার অনলাইন স্টোর এবং অ্যামাজনে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
লঞ্চ অফারে এই চাইনিজ মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাটি কয়েকটি ব্যাঙ্কের কার্ড ব্যবহারকারীদের 1500 টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট ও নো-কস্ট EMI এর সুবিধা দেবে ৷
The wait is *almost* over! #OnePlusN6x— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 31, 2026
Get yours: https://t.co/vxFOKfyrc3 pic.twitter.com/oLHn2Os5yh
OnePlus N6x: Specifications
OnePlus N6x ফোনটি 166.38mm লম্বা, 78.13mm চওড়া, এবং 8.65mm পুরু ৷ ওজন 214 গ্রাম ৷ দেওয়া হয়েছে 6.8-inch HD+ (720 x 1,570 pixels) LCD ডিসপ্লে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz, 900 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস, 254 ppi পিক্সেল ডেন্সিটি, 19:6:9 অ্যাসপেক্ট রেশিও, ভিভিড এবং ন্যাচারাল স্ক্রিন কালার মোড এবং আরও একাধিক ফিচার ৷
ফোনে দেওয়া হয়েছে Octa-core MediaTek Dimensity 6360 Apex chipset, যার মধ্যে 4GB RAM এবং up to 128GB স্টোরেজ রয়েছে ৷ OnePlus দাবি করে 8GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ এবং 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ থার্মাল ম্যানেজমেন্টের জন্য দেওয়া হয়েছে 5,300 square mm ভেপার চেম্বার ৷ এবং 13,280 স্কয়্যার mm হিট ডিসিপিসেন এরিয়া রয়েছে ৷
13MP-র একটি সিঙ্গল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.2, একটি CMOS সেন্সর, অটোফোকাস, এবং 10X পর্যন্ত অপটিক্যাল জ়ুম দেওয়া হয়েছে ৷ 5MP ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.2 ৷ 30fps এ 1080p ভিডিয়ো রেকর্ড করতে পারবে এই ক্যামেরা ৷ এরসঙ্গে 7000 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সঙ্গে রয়েছে 15W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.8-inch HD+ LCD
|Processor
|MediaTek Dimensity 6360 Apex
|RAM + storage
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|Rear camera
|13MP (main)
|Front camera
|5MP
|Battery
|7,000mAh
|Charing capacity
|15W (wired) | 5W wired reverse | bypass charging
|Operating system (OS)
|OxygenOS 16 based on Android 16