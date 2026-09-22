17 হাজারেরও কম দাম, Oneplus ভারতে লঞ্চ করল N6 Lite 4G, রয়েছে 7000 mAh ব্যাটারি, 13MP ক্যামেরা

17 হাজারেরও কম দাম, Oneplus ভারতে লঞ্চ করল N6 Lite 4G, রয়েছে 7000 mAh ব্যাটারি, 13MP ক্যামেরা
আগে N6 লাইনআপে একাধিক স্মার্টফোন লঞ্চ হয়েছিল । তারমধ্যে রয়েছে OnePlus N6 এবং OnePlus N6x । এবার তাদের সঙ্গেই যুক্ত হল N6 Lite 4G ।
Published : September 22, 2026 at 5:07 PM IST
হায়দরাবাদ : OnePlus ভারতে লঞ্চ করল তাদের অতি জনপ্রিয় N6 লাইনআপের N6 Lite 4G । এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে HD+ LCD ডিসপ্লে, Unisoc T7250 চিপসেট, 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ, 13MP রিয়ার ক্যামেরা, 7,000mAh ব্যাটারি, যার সঙ্গে 15W অয়ার্ড চার্জিং এর সুবিধা রয়েছে । OxygenOS 16 অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে । যা Android 16 এর উপর কাজ করতে পারবে ।
আগে N6 লাইনআপে একাধিক স্মার্টফোন লঞ্চ হয়েছিল । তারমধ্যে রয়েছে OnePlus N6 এবং OnePlus N6x । এবার তাদের সঙ্গেই যুক্ত হল N6 Lite 4G ।
OnePlus N6 Lite 4G: Price and availability
OnePlus N6 Lite 4G সিঙ্গল ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ কনফিগারেশন । Neo Green এবং Midnight Hype কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে । ফোনটির দাম রাখা হয়েছে 16999 টাকা ।
OnePlus এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং Amazon এর মাধ্যমে এই মডেলটি বিক্রি করা হবে । লঞ্চ অফারে 750 টাকার ডিসকাউন্ট দেবে ক্রেতাদের । তবে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের কার্ড থাকতে হবে । তিনমাসের No cost EMI প্ল্যানও রয়েছে । সেক্ষেত্রে ক্রেতাদের 5666 টাকা করে দিতে হবে প্রতি মাসে ।
|Variant
|Price
|Colours
|4GB + 64GB
|Rs 16,999
|Neo Green | Midnight Hype
OnePlus N6 Lite 4G: Specifications
OnePlus N6 Lite 4G আয়তে 166.4 x 78.2 x 8.9mm । এর ওজন 215 গ্রাম । 6.75-ইঞ্চি HD+ (1570 x 720 পিক্সেল) LCD স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে । যার রিফ্রেস রেট 120Hz পর্যন্ত । সর্বোচ্চ 900 নিসট ব্রাইটনেস রয়েছে । 16.7 মিলিয়ন কালার্স, 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট এবং 20 : 9 অ্য়াসপেক্ট রেশিও দেওয়া হয়েছে ।
ফোনে দেওয়া হয়েছে octa-core Unisoc T7250 প্রসেসর । যার মধ্যে রয়েছে 4GB RAM এবং 64GB UFS 2.2 স্টোরেজ । ভার্চুয়ালি 8GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধি করা সম্ভব । হিট বা গরম প্রতিরোধ করার জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে । হিট বেরিয়ে আসার জন্য 13700 mm² এরিয়া দেওয়া হয়েছে । ৩৬ মাস পর্যন্ত সিস্টেম ফ্লুয়েন্সি থাকবে ।
13MP OmniVision OV13B10 রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে । যার অ্যাপার্চার f/2.2 । সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য 5MP ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ।
7,000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে । যেখানে রয়েছে 15W অয়ার্ড চার্জিং । এবং 5W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং রয়েছে । IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে । যা ধুলো ও জল প্রতিরোধী ।
Android 16 নির্ভরশীল Oxygen OS দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনে ।
|Operating System (OS)
|Android v16
|Operating System (OS)
|15W (wired) | 5W reverse (wired)
|Processor
|Unisoc T7250
|IP rating
|IP64
|RAM and storage
|4GB + 64GB
|Display
|120Hz | 6.75-inch HD+ LCD
|Screen Size
|120Hz | 6.75-inch HD+ LCD
|Battery
|7000 mAh
|Camera
|13MP OmniVision OV13B10
|Front Camera
|5MP