লঞ্চের আগেই প্রকাশ্যে OnePlus N6-এর স্পেসিফিকেশন, জলের দরে এই ফোনটি কিনবেন কবে ?
ফ্রন্টে 8 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্য়ামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ আর রিয়ার ক্যামেরা কত মেগাপিক্সেলের ? জানুন
Published : June 27, 2026 at 10:49 AM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের জুন মাসের শেষেই লঞ্চ হবে OnePlus N6 ৷ এবং মনে করা হচ্ছে এই ফোনটি হতে চলেছে Oneplus এর সবথেকে কমদামি স্মার্টফোন ৷ নতুন এই মডেলটি লঞ্চ হতে এখনও কয়েকদিন সময় রয়েছে ৷ কিন্তু তার আগেই ফোনটির একাধিক বিষয় ও ফিচার্স প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সম্প্রতি সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ফোনটির ব্যাটারি, ক্যামেরা কনফিগারেশন, থার্মাল ম্য়ানেজমেন্ট সলিউশন এবং ডিসপ্লের বিষয়ে ৷
OnePlus N6 Key Specifications, Colour Options Revealed
এই মডেলটির জন্য একটি ডেডিকেটেড মাইক্রোসাইট তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে এই মডেলটিতে থাকবে ফ্ল্যাট ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ এবং এই মডেলে 1200 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস থাকবে ৷ ফোনটিতে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হবে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ এবং একটি সেকেন্ডার ক্যামেরা দেওয়া হলেও তা কত মেগাপিক্সেলের সেই বিষয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷
ফ্রন্টে 8 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্য়ামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে প্রতি সেকেন্ডে 60 ফ্রেম হিসেবে এই ফোনটি ভিডিয়ো শ্যুট করতে পারবে ৷ এছাড়াও ডুয়েল ভিডিয়ো ভিউ মোডও রয়েছে ৷ থার্মাল ম্যানেজমেন্টের জন্য এই ফোনে দেওয়া হয়েছে একটি ভেপার কুলিং চেম্বার ৷ যার রযেচ 5,300 হিট ডিসিপেশন এরিয়া ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে দুটি কালারে এই স্মার্টফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে একটি ফ্রেশ মিন্ট এবং অন্যটি মিডনাইট গ্রিন ৷ MediaTek Dimensity 6300 এবং MediaTek Dimensity 6100+ চিপসেট ব্যবহার করা হতে পারে ৷ এছাড়াও 6GB RAM ব্যবহার করা হতে পারে ৷
30জুন এই মডেলটি লঞ্চ করা হবে ৷ দপুর 12টায় একটি ইভেন্টের মাধ্যমে লঞ্চ করা হবে ফোনটি ৷ এবং তারপর Amazon-এর মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি করা শুরু হবে ৷ 18 হাজার থেকে 25 হাজারের মধ্যে ফোনটির দাম রাখা হতে পারে ৷
8000mAh ব্যাটারি এবং 45W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, 7 বছর পর্যন্ত ফোনটির ব্যাটারি ভালো থাকবে ৷ Android 16 ভিত্তিক OxygenOS 16 দেওয়া হবে ফোনটিতে ৷