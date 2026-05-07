মিড রেঞ্জে দুটি স্মার্টফোন লঞ্চ করল Oneplus ! কেনার আগে জানুন বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন
Published : May 7, 2026 at 4:24 PM IST
হায়দরাবাদ : মোবাইল প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড Oneplus ভারতে লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট মোবাইল Nord CE 6 এবং Nord CE 6 Lite ৷ তারমধ্যে Nord CE 6 এ দেওয়া হয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা সেট-আপ, Snapdragon 7 সিরিজের চিপসেট ৷ অন্যদিকে Lite ভার্সনেও দেওয়া হয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা ও MediaTek Dimensity 7400 Apex চিপসেট ৷
OnePlus Nord CE 6, Nord CE 6 Lite Price in India, Availability
OnePlus Nord CE 6-এর ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 29,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 8GB + 128GB কনফিগারেশনের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ অন্যদিকে 256 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 32 হাজার 999 টাকা ৷
অন্যদিকে OnePlus Nord CE 6 Lite এর 6GB + 128GB এবং 8GB + 128GB ভ্যারিয়েন্টের দাম যথাক্রমে 20,999 টাকা এবং 22,999 টাকা ৷ এছাড়াও টপ ভ্যারিয়েন্টটি 256 GB-র ৷ এই মডেলটির দাম 25,999 টাকা ৷ তবে HDFC ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে 2000 টাকা ছাড় দেওয়া হবে ৷
2026 সালের 8 মে বেলা 12টা থেকে Nord CE 6 মডেলটি বিক্রি শুরু হবে ৷ Fresh Blue, Lunar Pearl, এবং Pitch Black কালারে Nord CE 6 মডেলটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ অন্যদিকে Nord CE 6 Lite মডেলটি চলতি বছরের 12 মে থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ Hyper Black এবং Vivid Mint কালারে পাবেন ফোনটি ৷
OnePlus Nord CE 6, Nord CE 6 Lite Specifications, Features
OnePlus Nord CE 6 এবং Nord CE 6 Lite দুটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে Android 16 ভিত্তিক oxygen OS ৷ স্ট্যান্ডার্ড মডেলে রয়েছে 6.78-inch 1.5K (1,272 x 2,772 pixels) AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷ 3600 নিটস পিক ব্রাইটনেস 450 ppi পিক্সেল ডেন্সিটি, 1.07 বিলিয়ন কালার এবং 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামোট দেওয়া হয়েছে ৷ মডেলটির টাচ স্যাম্পেলিং রেট 3200 Hz ৷ Qualcomm's octa core Snapdragon 7s Gen 4 চিপসেট রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ এছাড়াও 8GB পর্যন্ত RAM, এবং 256GB পর্যন্ত UFS 3.1 স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে OnePlus CE 6 Lite মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.72-inch Full-HD+ (1,080 x 2,400 pixels) LCD স্ক্রিন ৷ 1000 নিটস পিক ব্রাইটনেস 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট 392ppi ডেন্সিটি ৷ এই মডেলে রয়েছে vapour chamber (VC) cooling solution ৷ ফলে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করলেও ফোনটি গরম হওয়ার সম্ভাবনা কম ৷
Nord CE 6 সিরিজের দুটি স্মার্টফোনেই দেওয়া হয়েছে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ৷ তারমধ্যে একটি ক্যামেরা 50-megapixel (f/1.8) এর এবং 2 মেগাপিক্সেলের সেকেন্ডারি ক্যামেরাও দেওয়া হয়েছে ৷ ভিডিও কলিং এবং সেলফির জন্য রয়েছে 32-megapixel (f/2.0) ক্যামেরা ৷
Nord CE 6 তে দেওয়া হয়েছে 8000mAh ক্যামেরা ৷ এবং Nord CE 6 Lite এ রয়েছে 7000 mAh ক্যামেরা ৷ দুটি মডেলই 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi,Bluetooth 5.4, একটি USB Type-C port, GPS, GLONASS, BDS দেওয়া হয়েছে ৷