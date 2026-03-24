হঠাৎ করেই ইস্তফা CEO-র, ভারতে পাওয়া যাবে OnePlus স্মার্টফোন ?

হঠাৎ করেই ইস্তফা CEO-র, ভারতে পাওয়া যাবে OnePlus স্মার্টফোন ?
অবসর গ্রহণ করে ফের চিনে ফিরে যাবেন রবিন ৷ এপ্রিল মাসের শুরুতেই ভারতে নতুন স্মার্টফোন OnePlus Nord 6 লঞ্চ করার পরিকল্পনা করছে চিনের সংস্থাটি ৷
Published : March 24, 2026 at 5:33 PM IST
হায়দরাবাদ : OnePlus India-র CEO পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন রবিন লিউ ৷ টেক ফার্ম ওয়ানপ্লাসের তরফে মঙ্গলবারই এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ যদিও হঠাৎ করে কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন রবিন তা জানানো হয়নি ৷ শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণের জন্যই OnePlus India র CEO পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন রবিন লুই ৷
সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, অবসর গ্রহণ করে ফের চিনে ফিরে যাবেন রবিন ৷ এদিকে এপ্রিল মাসের শুরুতেই ভারতে নতুন স্মার্টফোন OnePlus Nord 6 লঞ্চ করার পরিকল্পনা করছে চিনের স্মার্টফোন নির্মাতা সংস্থাটি ৷ আর তার আগেই ভারতের CEO-র ইস্তফা দেওয়ার বিষটি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷
টেকনোলজি সংবাদমাধ্যম Gadgets 360 কে Oneplus এর মুখপাত্র এই খবরটিতে শিলমোহর দিয়েছে ৷ তারা জানিয়েছে, " OnePlus এ রবিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য ৷ তিনি ব্যক্তিগত কারণের জন্য সংস্থা ছাড়ছেন ৷ আমরা তাঁকে তাঁর ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই ৷"
আগামীদিনে ভারতের ব্যবসা কে দেখবেন ?
ওই মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতে স্থানীয় স্ট্র্যাটেজির উপর ভিত্তি করে ব্যবসা এগিয়ে যাবে ৷ যদিও আগামীদিনে রবিনের পদে কে বসবেন তা এখনও জানানো হয়নি ৷
এই বিষয়ে সর্বপ্রথম খবর প্রকাশ্যে এনেছিল ইকোনোমিক টাইমস ৷ তাদের একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, রবিন লিউ তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ৷ বর্তমানে তিনি নোটিস পিরিয়ডে রয়েছেন ৷ এই সংস্থায় তাঁর শেষ দিন 31 মার্চ 2026 ৷ এবং তারপর তিনি চিনে ফিরে যাবেন ৷
2018 সালের অগাস্টে ওয়ানপ্লাসে যোগদান করেন লুই ৷ সেই সময় তিনি ছিলেন গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর ৷ 2020 সাল পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন তিনি ৷ তারপর ইন্ডিয়া সেলস হেড হিসেবে সেই বছরই বেঙ্গালুরুতে আসেন ৷ 2022 সালের জানুয়ারি মাসে রবিনকে উত্তর আমেরিকার CEO করা হয় ৷ এবং পরবর্তীতে 2024 সালে তিনি ওয়ানপ্লাস ইন্ডিয়ার CEO হয়েছিলেন ৷
এদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারে একাধিক ওয়ানপ্লাস স্টোর বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জল্পনা ছড়িয়েছিল ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে রবিন সেই জল্পনা খন্ডন করে জানিয়েছিল স্টোর বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনা নেই সংস্থার ৷ যে জল্পনা ছড়িয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা ৷ এই জল্পনার মাঝেই তাঁর ইস্তফা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে ৷