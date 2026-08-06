পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল Oneplus স্মার্টফোন বিক্রি ! সফ্টওয়ার আপডেট ও সার্ভিস কি মিলবে ?

পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল Oneplus স্মার্টফোন বিক্রি ! সফ্টওয়ার আপডেট ও সার্ভিস কি মিলবে ?
শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, কানাডার বাজার থেকেও OnePlus কার্যত নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে।
Published : August 6, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বাজার থেকে OnePlus-এর বিদায় কার্যত সম্পূর্ণ হল। গত 16 জুলাই সংস্থাটি প্রথম জানিয়েছিল যে তারা উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে নিজেদের ব্যবসা বন্ধ করতে চলেছে। এবার সেই প্রক্রিয়ার শেষ ধাপও সম্পূর্ণ হয়েছে। সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট oneplus.com-এ থাকা শেষ স্মার্টফোন ইউনিটটিও বিক্রি হয়ে গেছে।
বর্তমানে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে OnePlus 15 এবং OnePlus 15R—দুটি স্মার্টফোনই সম্পূর্ণভাবে আউট অফ স্টক। শুধু তাই নয়, ওয়েবসাইটে আর কোনও ট্যাবলেট বা স্মার্টওয়াচও পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও এখনও কিছু হেডফোন এবং অন্যান্য অ্যাকসেসরিজ বিক্রির জন্য রয়েছে, তবে সেগুলিও খুব শীঘ্রই স্টক শেষ হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে।
শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, কানাডার বাজার থেকেও OnePlus কার্যত নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। কানাডায় সংস্থার OnePlus Buds-ও ইতিমধ্যেই স্টক শেষ হয়ে গিয়েছে।
আমেরিকায় কি পাওয়া যাচ্ছে?
তবে জানা গিয়েছে, Amazon-এর মতো থার্ড-পার্টি রিটেলারদের কাছে কিছু শেষ ইউনিট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ফলে তাদের কাছ থেকে কেনা সম্ভব ৷ যদিও এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে সেই স্টকও খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বর্তমানে অফিসিয়ালভাবে শুধুমাত্র OnePlus Buds Pro 3 (Lunar Radiance) এবং Nord Buds 3 Pro (Soft Jade) বিক্রির জন্য স্টক রয়েছে।
OnePlus 16 কোথায় লঞ্চ হবে?
রিপোর্ট অনুযায়ী, OnePlus-এর পরবর্তী স্মার্টফোন OnePlus 16 আগামী অক্টোবর মাসে বাজারে আসতে পারে। তবে সেটি শুধুমাত্র চিন এবং সম্ভবত ভারতে লঞ্চ হবে। আমেরিকা বা ইউরোপে এই মডেল আনার কোনও পরিকল্পনা নেই।
তবে সংস্থাটি স্পষ্ট করেছে, যাঁরা ইতিমধ্যেই OnePlus ডিভাইস ব্যবহার করছেন, তাঁদের জন্য সফ্টওয়্যার আপডেট, ওয়ারেন্টি এবং রিপেয়ার পরিষেবা চালু থাকবে। যদিও ভবিষ্যতে OxygenOS-এর পরিবর্তে ColorOS ব্যবহার করা হবে।
ভারতের বাজারে কী প্রভাব পড়বে?
ভারতের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। OnePlus আগেই জানিয়েছিল, ভারত তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার। তবে কয়েকটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আগামী বছরের শুরু থেকে সংস্থা ধীরে ধীরে ভারতের ব্যবসাও গুটিয়ে নিতে পারে।
অন্যদিকে, OnePlus India সম্প্রতি এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছে, ভারতে তাদের ব্যবসা স্বাভাবিকভাবেই চলছে। সংস্থা সম্প্রতি OnePlus N6-এর মতো একাধিক কম দামের স্মার্টফোনও ভারতীয় বাজারে লঞ্চ করেছে। ফলে আপাতত ভারতে ব্যবসা বন্ধ করার কোনও ইঙ্গিত মিলছে না।
তবে ভারতে OxygenOS-এর পরিবর্তে ColorOS আসবে, তা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে সংস্থা। যদিও ভবিষ্যতের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন লঞ্চ নিয়ে এখনও পর্যন্ত OnePlus-এর তরফে কোনও স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়নি।