গেমিংয়ের জন্য পারফেক্ট ফোন, লঞ্চ হল Oneplus 15R ; দাম কত?

গেমিংয়ের জন্য পারফেক্ট ফোন, লঞ্চ হল Oneplus 15R ; দাম কত?
Published : December 18, 2025 at 10:01 AM IST
হায়দরাবাদ : গ্লোবাল লঞ্চ হল Oneplus 15R এর ৷ বেঙ্গালুরুতে এক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল বুধবার 18 ডিসেম্বর ৷ ওই ইভেন্টেই Oneplus 15R লঞ্চ করা হয় ৷ এটা Oneplus এর একটি ফ্ল্য়াগশিপ মডেল ৷ যেখানে একাধিক গেমিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও একাধিক প্রিমিয়াম ফিচারও অ্য়াড করা হয়েছে মডেলটিতে ৷ রাউন্ড কর্নার এবং ছোটো ক্যামেরা বাম্প রয়েছে ৷
ভারতের ক্রেতারা এই মডেলটি প্রি অর্ডার করতে পারবেন ৷ বেস ভ্যারিয়েন্টটির কনফিগারেশন 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ৷ এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 47,999 টাকা ৷ তবে Axis ব্য়াঙ্ক এবং ICICI ব্য়াঙ্কের তরফে 3000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এই মডেলটি কিনতে পারবেন 44,999 টাকায় ৷ এর পরের কনফিগারেশনের মডেলটি রয়েছে 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 52,999 টাকা হলেও ডিসকাউন্টে এই মডেলটি কিনতে পারবেন 47,999 টাকায় ৷ বুধবার রাত সাড়ে 8 টা থেকে প্রি অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ 22 ডিসেম্বর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এই মডেলগুলি প্রি অর্ডারে একটি করে Oneplus Nord Buds 3 বিনামূল্যে পাবেন ৷
Oneplus 15 এর মতোই Oneplus 15R মডেলে আলট্রাসোনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ রয়েছে IP68, IP69, IP66 এবং IP69K রেটিং ৷ Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্রসেসরের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে 3nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 চিপসেট ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই চিপসেটটি বিশেষভাবে 15R মডেলটির জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ যা CPU পারফরম্যান্সকে 36 শতাংশ উন্নতি করবে ৷ এছাড়াও GPU পারফরম্যান্স 11 শতাংশ এবং AI পারফরম্যান্স 46 শতাংশ উন্নতি করবে ৷ তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করেছে ৷
এই চিপসেটটিতে LPDDR5X Ultra RAM এবং UFS 4.1 দেওয়া হয়েছে ৷ 43,940 square mm, 360 Cryo-Velocity কুলিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও একটি 3D ভেপার চেম্বার দেওয়া হয়েছে ৷ 165Hz রিফ্রেশ রেট রয়েছে, টাচ স্য়াম্পেলিং রেট 3200 Hz ৷ উন্নততর কানেক্টিভিটি এবং গেমিংয়ের জন্য WiFi চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷
7400mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ যা Oneplus এর প্রতিটি মডেলের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাটারি ৷ 80W সুপার VOOC ফাস্ট চার্জিং দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে মাত্র 23 মিনিটে 50 শতাংশ চার্জ করা সম্ভব ৷ বাইপাস চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ যার ফলে গেমিংয়ের সময় ফোন গরম হলেও তা অনুভব করা যাবে না ৷
OxyGen OS 16 দেওয়া হয়েছে ৷ পার্সোনালাইজেশন হোম স্ক্রিন ও লক স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে ৷ মোশন ফটো ডায়নামিক লক স্ক্রিনে ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এছাড়াও AI পাওয়ার্ড ফটোগ্রাফি এবং ফটো এডিটিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে, AI রিকম্পোজ, AI ইরেজার, AI পারফেক্ট শট, AI ডিটেল বুস্টার, AI আনব্লার, AI রিফ্লেকশন ইরেজার, এবং AI পোর্টেট গ্লো ৷
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 50MP Sony IMX906 sensor with OIS এবং 8MP -র একটি Ultrawide ক্য়ামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফিল্ড অফ ভিউ 112 ডিগ্রি ৷ 32MP র একটি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ 120 FPS এ 4K ভিডিও শ্যুট করতে পারবে এই মডেলটি ৷
OnePlus Pad Go 2
গতকালের ইভেন্টে OnePlus Pad Go 2 ও লঞ্চ করা হয় ৷ যার মধ্যে রয়েছে 10050mAh ব্যাটারি ৷ 12.1 ইঞ্চির ডিসপ্লে, 2.8K রেজলিউশন, 120Hz রিফ্রেস রেট এবং 900nits ব্রাইটনেস ৷