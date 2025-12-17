বাজেটের মধ্যেই দাম রাখা হবে Oneplus 15R -এর ? স্পেসিফিকেশন কী কী থাকবে ? লঞ্চের আগেই জেনে নিন
Published : December 17, 2025 at 12:21 PM IST
হায়দরাবাদ : বুধবার অর্থাৎ 17 ডিসেম্বর লঞ্চ করছে Oneplus 15R এবং OnePlus Go 2 ৷ এদিকে আজই Oneplus ইন্ডিয়ার 12 তম বর্ষপূর্তি ৷ আর সেই কারণে বেঙ্গালুরুতে মেগা ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানে Oneplus কমিউনিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ সন্ধে 6 টা 55 থেকে ইভেন্ট শুরু হবে ৷ পুরো ইভেন্টটি Oneplus India -র Youtube চ্যানেলে দেখানো হবে ৷ সেখানে এই দুটি ডিভাইস যেমন দেখানো হবে তেমনই, এই দুটি মডেলের দাম, ফিচার, স্পেসিফিকেশনও জানানো হবে ৷
OnePlus 15R launch: দিন, সময় এবং কীভাবে দেখবেন
দিন - 17 ডিসেম্বর
সময় - সন্ধে 7টা
দেখবেন কীভাবে ?
এই Youtube চ্য়ানেলের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পারবেন -
কী কী আশা করা হচ্ছে ?
OnePlus 15R মডেলটিতে তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্ট থাকতে পারে ৷ তারমধ্যে একটি চারকোল ব্ল্য়াক, একটি মিন্ট গ্রিন এবং আর একটি ইলেকট্রিক ভায়োলেট ৷ ইলেকট্রিক ভায়োলেট অপশনটি বিক্রি করা হবে OnePlus 15R Ace এডিশনে ৷ যেখানে ব্যাক প্য়ানেলে ফাইবার গ্লাস দেওয়া হতে পারে ৷ 1.5K AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হতে পারে, 165Hz রিফ্রেস রেট থাকবে, 1800 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস থাকবে ৷ এবং আলট্রা লো ব্রাইটনেস থাকবে 2 নিটস পর্যন্ত ৷ Android 16 এর উপর OxygenOS 16 OS দেওয়া হবে ৷
এই মডেলে Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 চিপসেট দেওয়া হতে পারে ৷ গেমিং পারফরম্যান্স উন্নতি করতে একটি টাচ রেসপন্স চিপ দেওয়া হচ্ছে বলেই খবর ৷ এছাড়াও নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য থাকতে পারে G2 Wi-Fi চিপসেট ৷ 7,400mAh ব্য়াটারি চিপসেট থাকতে পারে, যা 80W SUPERVOOC চার্জিং এর সুবিধা দেবে ৷ 120fps এ 4K রেজলিউশনের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ফিচার থাকছে ৷ IP66, IP68, IP69 এবং IP69K রেটিং থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
OnePlus Pad Go 2 : কী কী থাকতে পারে ?
- ডিসপ্লে - 12.1-ইঞ্চির ডিসপ্লে থাকছে ৷ যার Aspect Ratio 7:5, 284ppi, 900 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷
- ব্য়াটারি - 10,050mAh ব্যাটারি রয়েছে
- চার্জিং - 33W SUPERVOOC + reverse wired Charging
- Stylus : Stylo
- অন্য ফিচার - Dolby সাউন্ড, TUV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 certification, Open Canvas software