OnePlus 15R Ace লঞ্চ হবে ভারতে , স্পেসিফিকেশন কী থাকবে ? দামই বা কত ?
OnePlus 15R Ace : 17 ডিসেম্বর শুধুমাত্র OnePlus 15R Ace লঞ্চ হবে না ৷ ওই দিনই বাজারে আসবে Oneplus 15R এবং Oneplus Go 2 ৷
Published : December 13, 2025 at 11:05 AM IST
হায়দরাবাদ : OnePlus 15R Ace এডিশন লঞ্চ হবে ভারতে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে Oneplus 15R মডেলের সঙ্গেই এই মডেলটিও ভারতের বাজারে পাওয়া যাবে ৷ Oneplus 15R মডেলটি ইলেকট্রিক ভায়োলেট ভ্যারিয়েন্টে আনছে সংস্থাটি ৷ 17 ডিসেম্বর ফোনটি লঞ্চ করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
OnePlus 15R Ace Edition India Launch
17 ডিসেম্বর শুধুমাত্র OnePlus 15R Ace লঞ্চ হবে না ৷ ওই দিনই একই সঙ্গে বাজারে আনা হবে Oneplus 15R এবং Oneplus Go 2 ৷ ইলেকট্রিক ভায়োলেট ভ্যারিয়েন্টেও ফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ অর্থাৎ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্ট থাকবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে চারকোল ব্ল্যাক, ইলেকট্রিক ভায়োলেট এবং মিন্ট গ্রিন ৷
OnePlus 15R Ace Edition এ থাকছে ফাইবার গ্লাসের ব্যাক প্যানেল ৷ তারসঙ্গে স্পেশাল কোটিং দেওয়া হবে ৷ সেখানে Ace ইমপ্রিন্ট করা থাকবে ৷ কালারের ক্ষেত্রে Oneplus 6T-র শেড থাকবে ৷ এই মডেলটি 3 ডিসেম্বর চিনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যাঁরা বাজেটের মধ্যে অ্য়াফোর্টেবল স্মার্টফোন খুঁজছেন তাঁদের জন্য এই ফোনটি হতে পারে বেস্ট অপশন ৷
Oneplus 15R Ace edition এর শুধুমাত্র সারফেস চেঞ্জ করা হয়েছে ৷ ইন্টারন্যাল কনফিগারেশনের কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 1.5K AMOLED ডিসপ্লে ৷ রিফ্রেস রেট 165Hz ৷ 450 PPI ডেনসিটি দেওয়া হয়েছে ৷ ব্রাইটনেস 1800 নিটস অফ পিক ৷ Oneplus এর তরফে জানানো হয়েছে, 15R মডেলটিতে ব্রাইটনেস 2 নিটস থেকে 1800 নিটস পর্যন্ত সাপোর্ট করবে ৷
Oneplus 15 এর মতো Oneplus 15R মডেলে দেওয়া হয়েছে DetailMax Engine ৷ যার ফলে কম্পিউটাশনাল ফটোগ্রাফি করতে সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ৷ অন্যদিকে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, Ultra Clear Mode, Clear Burst এবং Night Clear Engine Technology দেওয়া হয়েছে ৷
Snapdragon 8 Gen 5 chipset ব্যবহার করা হয়েছে 15R মডেলটিতে ৷ এটাই Oneplus এর প্রথম মডেল যেকানে এই প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এরসঙ্গে G2 Wi-Fi chip এবং টাচ রেসপন্স চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে মডেলটিতে ৷