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Ola S1Z লঞ্চ হল ভারতে, 1 লক্ষের গাড়িতে সিঙ্গল চার্জে কত কিলোমিটার যেতে পারবেন জানেন?

Ola S1Z-র সব ভ্যারিয়েন্টেই রয়েছে 12 ইঞ্চির চাকা। চারটি রঙে গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল White, Anthracite, Sky Splash Blue এবং Matcha Green।

Ola S1Z Launched with Indigenous Bharat Cell LFP Technology Prices Range Features
Ola S1Z লঞ্চ হল ভারতে (ছবি - @bhash/X)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2026 at 8:04 PM IST

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হায়দরাবাদ : Ola S1Z স্কুটার লঞ্চ হল ভারতে ৷ Ola Electric-এর নতুন এই স্কুটারে দেওয়া হয়েছে নিজেদের Bharat Cell LFP প্রযুক্তি ৷ S1Z-ই হলো সংস্থার প্রথম স্কুটার যেখানে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ তাদের Battery Innovation Centre-এ এই নতুন প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে ৷ এবং নতুন এই স্কুটারটি Ola Gigafactory-এ উৎপাদন করা হয়েছে ।

Ola S1Z-স্কুটারে ব্যবহার করা হয়েছে সংস্থার নিজস্ব 46 সিরিজ LFP cell platform প্রযুক্তি । সংস্থার দাবি, এই স্কুটারের দাম ও প্রযুক্তি এমন রাখা হয়েছে যা বেশি সংখ্যক এখনও পর্যন্ত ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে থাকবে ৷ এদিকে নিজেদের LFP প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাড়িটি তৈরি করার ফলে ব্যাটারির খরচও কমানো সম্ভব হয়েছে । কারণ যেকোনও ইলেকট্রিক গাড়ি বা স্কুটার তৈরির করতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় তার অন্যতম বড় অংশ ব্যায় হয় ব্যাটারি তৈরিতে । কিন্তু সেই খরচ কমিয়ে Ola নিরাপদ এবং দীর্ঘস্থায়ী LFP ব্যাটারি প্রযুক্তি তুলনামূলক কম দামের সেগমেন্টে নিয়ে আসতে চাইছে।

VariantIntroductory Price (Ex-showroom)Certified Range (IDC)Delivery Timeline
S1Z 3.1 kWh₹79,999Up to 179 kmDecember 2026
S1Z 5.1 kWh₹99,999Up to 301 kmMarch 2027

Ola S1Z ডিজাইন ও রঙ

Ola S1Z রেঞ্জের সব ভ্যারিয়েন্টেই দেওয়া হয়েছে 12 ইঞ্চির চাকা। মোট চারটি রঙে গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল White, Anthracite, Sky Splash Blue এবং Matcha Green।

Ola-র বক্তব্য, তাঁদের ক্রেতাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভ্যালু সেগমেন্টের ক্রেতা ৷ ফলে গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা খরচ করেন না ৷ কিন্তু অনেক সময়ই বাজেট কম থাকার কারণে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা আপোস করেন ৷ কিন্তু নতুন এই স্কুটারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, প্রযুক্তি বা পারফরম্যান্সে টপ এন্ড রাখা হয়েছে ৷ আর সেই কারণ বেশি ফিচার দেওয়ার উপর জোর দিয়েছে সংস্থা ।

MoveOS 5-এ স্মার্ট ফিচার

Ola S1Z রেঞ্জের স্কুটারে ব্যবহার করা হয়েছে সংস্থার নিজস্ব MoveOS 5 সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে স্কুটারে একাধিক স্মার্ট কানেক্টিভিটি এবং সেফটি ফিচার পাওয়া যাবে।

স্কুটারে রয়েছে ক্রুজ কন্ট্রোল, অ্যাডভান্সড রিজেনারেটিভ ব্রেকিং এবং রিভার্স মোড। এছাড়াও রয়েছে ‘Easy Park’ ফিচার। এর সাহায্যে খুব কম জায়গায় স্কুটার পার্ক করার সময় হাতের সামান্য নিয়ন্ত্রণেই স্কুটারটিকে সহজে ম্যানুভার করা যাবে।

GPS ও অ্যাপ কানেক্টিভিটি

S1Z-তে বিল্ট-ইন GPS রয়েছে। পাশাপাশি OTA বা Over-the-Air সফটওয়্যার আপডেটের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। ফলে সফটওয়্যারের নতুন আপডেট সরাসরি স্কুটারেই পাওয়া যাবে।

Ola Electric App-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা স্কুটারের এনার্জি ইনসাইট, রাইড স্ট্যাটিসটিক্স দেখতে পারবেন। এছাড়াও geo, time এবং mode fencing-এর মতো বিভিন্ন অপশনও ব্যবহার করা যাবে।

সব মিলিয়ে নিজেদের তৈরি LFP ব্যাটারি প্রযুক্তি, MoveOS 5 এবং স্মার্ট কানেক্টিভিটি ফিচারের মাধ্যমে Ola Electric S1Z-কে সাধারণ ক্রেতাদের জন্য আরও সহজলভ্য ইলেকট্রিক স্কুটার হিসেবে বাজারে তুলে ধরতে চাইছে।

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