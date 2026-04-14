Ola লঞ্চ করল S1X, সিঙ্গল চার্জে চলবে 320 কিমি ! দাম কত ?
Published : April 14, 2026 at 4:26 PM IST
বেঙ্গালুরু : নতুন S1X+5.2 KWh লঞ্চ করল EV প্রস্তুতকারী সংস্থা Ola ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে 4680 Bharat Cell ৷ এই স্কুটারটির এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 1 লাখ 29 হাজার 999 টাকা ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে নিজস্ব Cell Technology প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই 4680 Bharat Cell তৈরি করে করেছে তারা ৷
Ola S1 X+ এ দেওয়া হয়েছে 11KW মিড-ড্রাইভ মোটর ৷ যার মধ্যে থাকছে ইন্টিগ্রেটেড MCU ৷ এই স্কুটারটির টপ স্পিড প্রতি ঘণ্টায় 125 কিলোমিটার ৷ Brake-by-wire দেওয়া হয়েছে, এবং সামনের চাকায় রয়েছে ডিস্ক ব্রেক ৷ 5.2 kWh ভ্যারিয়েন্টটি সিঙ্গল চার্জে 320 কিলোমিটার যেতে পারবে ৷
Ola Electric এর মুখপাত্র জানিয়েছেন, S1 X+ 5.2 kWh মডেলটিতে 4680 Bhara Cell ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যা আমাদের সংস্থার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে ৷ এই প্রযুক্তিটি তৈরি করা হয়েছে সংস্থার বিভিন্ন অ্যাডভান্স প্রডাক্ট তৈরির জন্য ৷ এই প্রযুক্তির ফলে প্রযুক্তিগতভাবে প্রতিটি ডিভাইস যেমন উন্নত করা সম্ভব তেমনই পারফরম্যান্সও উন্নত হবে ৷
Ola Electric-এর পোর্টফোলিওতে বর্তমানে Gen 3 S1 স্কুটার রয়েছে ৷ এছাড়াও তাদের রয়েছে Roadster X মোটর সাইকেল ৷ S1 Gen 3 পোর্টফোলিওতে রয়েছে S1 Pro+ ৷ 5.2kWh এবং 4kWh কনফিগারেশনে রয়েছে এই স্কুটারটি ৷ এছাড়াও এই পোর্টফোলিওতে রয়েছে S1 Pro ৷ যা 4kWh এবং 3kWh কনফিগারেশনে কিনতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷ Gen 3 S1 X+ (4 kWh), এবং Gen 3 S1 X (2 kWh, 3 kWh, and 4 kWh) এর পাশাপাশি নতুন স্কুটারটিও মাস মার্কেট করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
Ola Roadstar মোটরসাইকেলটি দুটি ব্যাটারি কনফিগারেশনে রয়েছে ৷ সেগুলি হল 4.5kWh এবং 9.1kWh ৷ এছাড়াও Roadster X ভ্যারিয়েন্টটি 2.5 kWh, 3.5 kWh, এবং 4.5 kWh ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে ৷
নতুন S1X+5.2 KWh মডেলটির বর্তমানে এক্স শোরুম প্রাইস রাখা হয়েছে 1 লাখ 30 হাজার টাকা ৷ তবে এই দাম শুধুমাত্র লঞ্চ অফার হিসেবে দেওয়া হয়েছে ৷ 15 এপ্রিল পর্যন্ত যাঁরা স্কুটারটি কিনবেন তাঁরা এই দামে বুক করতে পারেন ৷ তারপর স্কুটারের দাম বৃদ্ধি হবে ৷