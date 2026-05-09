ETV Bharat / technology

মাস প্রডাকশনের জন্য ছাড়পত্র পেল Ola Electric S1 X Plus ! সিঙ্গল চার্জে কতদূর যেতে পারবেন ?

ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের International Centre for Automotive Technology (ICAT) ৷ এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনস্থ সার্টিফিকেশন এজেন্সি ৷

Ola Electric S1 X Plus with 4680 Bharat Cell
Ola Electric S1 X (ছবি - Ola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : মাস মার্কেট প্রডাকশনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ছাড়পত্র পেল ইলেকট্রিক স্কুটার S1 X+ (5.2kWh) ৷ এই স্কুটারে দেওয়া হয়েছে 4680 ভারত সেল ব্যাটারি সেল ৷ মোটর ভেহিক্যাল রুল (CMVR) 1989 অধীনে এই সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ৷

ওই ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের International Centre for Automotive Technology (ICAT) ৷ এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনস্থ সার্টিফিকেশন এজেন্সি ৷ এই সার্টিফিকেশন দেওয়ার পর কমার্সিয়াল প্রডাকশন শুরু করে প্রতিটি সংস্থা ৷

Ola Electric এই বিষয়ে জানিয়েছে, S1 X+ 5.2 kWh ব্যাটারি চালিত সর্বোচ্চ লং রেঞ্জের একটি স্কুটার ৷ EV-র ব্যবহার বৃদ্ধির করার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে সেই দিকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে এই স্কুটারটি ৷

এই বিষয়ে Ola Electric এর এক মুখপাত্র বলেন, "Ola S1 X+ 5.2 kWh এর গাড়িটিতে ব্যবহার করা হচ্ছে 4680 Bharat সেল ৷ যা Ola ইন হাউস তৈরি করেছে ৷ এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পর এই গাড়িটি মাস মার্কেট প্রডাকশন শুরু হবে ৷"

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, S1 X+ 5.2 kWh স্কুটারটি সিঙ্গল চার্জে সর্বাধিক 320 কিমি যেতে পারবে ৷ এবং গাড়িটির টপ স্পিড উঠবে প্রতিঘণ্টায় 125 কিলোমিটার ৷

Ola জানিয়েছে 4680 Bharat Cell ব্যবহার করার ফলে দীর্ঘ যাত্রায় সুবিধা হবে ৷ অর্থাৎ যাঁরা ব্যাটারিচালিত স্কুটার ব্যবহার করে লং ড্রাইভে যেতে চান তাঁদের জন্য বেস্ট চয়েস হবে এই স্কুটারটি ৷

সিএমভিআর (CMVR)-এর অধীনে বাধ্যতামূলক যানবাহন-স্তরের নিরাপত্তা, কর্মক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতির পরীক্ষাগুলোর একটি যাচাইকরণ কর্মসূচি করা হয় ৷ এবং সেই কর্মসূচি সম্পন্ন করার পর ওই সার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে গঠনগত ও কার্যকারিতা সংক্রান্ত নিরাপত্তা যাচাই এবং রেঞ্জ ভ্যালিডেশন (পাল্লা যাচাইকরণ) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সাম্প্রতিক এই অনুমোদনের পর ওলা ইলেকট্রিক (Ola Electric) জানিয়েছে যে, তারা তাদের স্কুটার এবং মোটরসাইকেল পোর্টফোলিও জুড়ে নিজস্ব সেল প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারিত করা চালিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে সেল তৈরি, ব্যাটারি প্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যানবাহন উৎপাদন পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের 'ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড' সংহত পদ্ধতিটি আরও শক্তিশালী হবে।

Read More - Ola লঞ্চ করল S1X, সিঙ্গল চার্জে চলবে 320 কিমি ! দাম কত ?

TAGGED:

OLA ELECTRIC S1 X
OLA ELECTRIC S1 X PLUS PRICE
OLA S1 X PLUS MASS PRODUCTION
OLA S1 X PLUS
OLA ELECTRIC S1 X PLUS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.