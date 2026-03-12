T20 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে ভারত, অভিনব কায়দায় উদযাপন Ola-র

T20 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে ভারত, অভিনব কায়দায় উদযাপন Ola-র
Published : March 12, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : S1 Pro+ Gen 3 এবং Roadster X+ ভ্যারিয়েন্টের চ্যাম্পিয়ন এডিশন লঞ্চ করল ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা সংস্থা Ola ৷ সম্প্রতি ICC T20 বিশ্বকাপে জয়লাভ করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ আর সেই কারণে এই বিশেষ দুটি মডেল লঞ্চ করল সংস্থাটি ৷ ভারতীয় ক্রিকেট টিমের জার্সির কালার ছিল নীল ৷ আর সেই কারণে নতুন এই এডিশনটিও নীল রঙের লঞ্চ করা হয়েছে ৷
S1 Pro+ Gen 3-র চ্যাম্পিয়ন এর চ্যাম্পিয়ন এডিশনটি 5.2 kWh ব্যাটারি প্যাকে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে Roadstar X+ বাইকটি 9.1kWh ব্যাটারি প্যাক মডেলে তৈরি করা হয়েছে ৷ কালার ছাড়া এই দুটি গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷
Ola Champions Edition: Price, availability, booking details
S1 Pro+ Gen 3 স্কুটার এর এক্স শোরুম দাম রাখা হয়েছে 1.90 লাখ টাকা এবং Roadster X+ বাইকের এক্স শোরুম দাম 1.89 লাখ টাকা ৷গ্রাহকরা এই গাড়িদুটি EMI-এর মধ্যেও কিনতে পারবেন ৷ স্কুটারের ক্ষেত্রে EMI শুরু হচ্ছে 2699 টাকা থেকে এবং বাইকের ক্ষেত্রে 2870 টাকা থেকে EMI শুরু । Ola-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসারে, পুরো টাকা পরিশোধ করার 19 থেকে 21 দিন পর চ্যাম্পিয়ন এডিশনের বাইক ও স্কুটি ডেলিভারি হবে ৷ এছাড়াও, স্থানীয় Ola শো-রুমে গিয়েও স্পেশাল এডিশনের এই গাড়িটি কিনতে পারবেন ৷
|Model
|Price
|S1 Pro+ Gen 3
|Rs 1,90, 338
|Roadster X+
|Rs 1,89,999
চ্যাম্পিয়ন এডিশনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন করা হয়নি ৷ দুটি মডেলই পুরনো মডেলের বিশেষ এডিশন ৷ সেইকারণে এই এডিশনের সরাসরি কোনও প্রতিযোগী মডেল নেই ৷ বদলে আগের দুটি মডেলের প্রতিযোগী গাড়িগুলি হল Ather 450X, TVS iQube ST 5.1, Bajaj Chetak 3501, Hero Vida V1 Pro এবং আরও কয়েকটি গাড়ি ৷
Ola Champions Edition: Battery pack
ওলা S1 Pro+ Gen 3 চ্যাম্পিয়নস এডিশনে রয়েছে 5.2 কিলোওয়াট-আওয়ার ব্যাটারি প্যাক। এই ব্যাটারি থেকে সর্বোচ্চ 17.43 bhp পাওয়ার আউটপুট পাওয়া যায় এবং স্কুটারটির সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘণ্টায় 130 কিলোমিটার ৷ এটি 7 ঘণ্টার মধ্যে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করা সম্ভব । এই ইলেকট্রিক স্কুটারটি সিঙ্গল চার্জে 320 কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে সক্ষম । রাইডিং মোড হিসেবে S1 Pro+ Gen 3-এ চারটি অপশন রয়েছে:
- হাইপার (Hyper)
- স্পোর্টস (Sports)
- নরমাল (Normal)
- ইকো (Eco)
ওলা Roadstar X+ চ্যাম্পিয়নস এডিশনে রয়েছে 9.1 কিলোওয়াট ব্যাটারি প্যাক । এই ব্যাটারি থেকে সর্বোচ্চ 14.75 bhp পাওয়ার আউটপুট উৎপন্ন হয় এবং বাইকটির সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘণ্টায় 125 কিলোমিটার ৷ চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে এটি 0 থেকে 80 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ হতে সময় লাগে 8 ঘণ্টা।
Ola Champions Edition: Features
এই গাড়িতে দেওয়া হয়েছে 7 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন,ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, LED হেডল্যাম্প, এবং একটি টেল ল্যাম্প ৷ এছাড়াও রয়েছে ডিজিট্যাল চাবি, সাইড স্ট্যান্ড অ্যালার্ট, রিভার্স মোড এবং ভ্যাকেশন মোড ৷