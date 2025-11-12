ETV Bharat / technology

স্মার্টফোন নেই, ফিচার ফোন ব্যবহার করেন ? আপনিও UPI ট্রানজাকশন করতে পারবেন, জানুন উপায়

Offline UPI Transaction : ইংরেজি এবং হিন্দি সহ মোট 13 টি ভাষায় অফলাইন UPI ট্রানজাকশন করা সম্ভব ৷

Offline UPI Transaction
অফলাইনে UPI করুন (ETV Bharat)
সঙ্গে ক্যাশ নেই ৷ কিন্তু জরুরি প্রয়োজনে কাউকে টাকা পাঠাতে হবে ৷ ভরসা একমাত্র UPI ট্রানজাকশন ৷ কিন্তু ফোনের নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থও পুওর ৷ তাহলে কী করণীয় ? চিন্তার কারণ নেই ৷ কারণ আপনি হয়তো জানেন না, অফলাইনেও UPI ট্রানজাকশন করা সম্ভব ৷ এই প্রতিবেদনে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন কীভাবে অফলাইনে UPI করবেন ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ অফলাইনে অ্য়াকাউন্টের ব্য়ালান্স চেক করা থেকে শুরু করে UPI এর পিন নম্বর পরিবর্তনের পদ্ধতিও থাকবে এই প্রতিবেদনে ৷

অফলাইন UPI নম্বর কী?

*99# - এটাই হচ্ছে অফলাইন UPI নম্বর ৷ দেশের চারটি টেলিকম সংস্থা যার মধ্যে রয়েছে এয়ারটেল, VI, Jio এবং BSNL-এর কানেকশনের মাধ্যমে এই সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ দেশের মোট 83টি ব্যাঙ্ক এর পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে৷ এবং পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা NPCI ৷ স্মার্টফোন এবং ফিচার ফোনে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷

ইংরেজি এবং হিন্দি সহ মোট 13 টি ভাষায় অফলাইন UPI ট্রানজাকশন করা সম্ভব ৷ বর্তমানে সর্বোচ্চ 5000 টাকা পর্যন্ত অফলাইন ট্রানজাকশন করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে প্রতিটি ট্রানজাকশনে 50 পয়সা করে চার্জ করতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক ৷

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-

অফলাইন UPI অ্যাকসেস নম্বর *99#
সর্বোচ্চ ট্রানজাকশন লিমিট 5000 টাকা
সার্পোর্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ 13
সার্ভিস প্রোভাইডার83টি ব্যাঙ্ক এবং 4 টি টেলিকম সংস্থা
প্রতি ট্রানজাকশনে চার্জ 50 পয়সা
রেগুলেটরি বডি NPCI

কীভাবে অফলাইনে UPI সেট করবেন?

  1. প্রথমে রেজিস্টার্ড নম্বর থেকে *99# ডায়াল করুন
  2. পছন্দমতো ভাষা সেট করুন ৷
  3. এরপর ব্যাঙ্কের IFSC কোড ইনপুট করুন ৷
  4. সেখানে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্ট নম্বর দেখা যেতে পারে ৷ আপনার প্রয়োজনীয় অ্য়াকাউন্ট নম্বরটি সেট করুন ৷
  5. এরপর সেই অ্য়কাউন্টের সঙ্গে থাকা ডেবিট কার্ডের নম্বর ও এক্সপায়ারি ডেট ইনপুট করুন ৷
  6. ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে আপনার নম্বর UPI এর জন্য প্রস্তুত ৷

জেনে নিন কীভাবে অফলাইনে UPI করবেন ?

  1. প্রথমে *99# ডায়াল করুন ৷
  2. বেশ কয়েকটি অপশন দেখা যাবে ৷ প্রথমেই থাকবে Send Money অপশন ৷ 1 নম্বর টাইপ করে সাবমিট করুন ৷
  3. এবার কীভাবে টাকা পাঠাবেন সেই অপশন সিলেক্ট করুন ৷ অপশন থাকবে, UPI, Mobile Number এবং Saved Beneficiary ৷
  4. প্রাপকের মোবাইল নম্বর এবং UPI নম্বর সাবমিট করুন ৷
  5. কত টাকা পাঠাতে চান সেই সংখ্যা লিখুন, (সর্বোচ্চ 5000 টাকা ) ৷
  6. পেমেন্ট ডিটেলস কনফার্ম করুন ৷
  7. এবার UPI পিন দিয়ে সাবমিট করুন ৷

এই দুটি পদ্ধতিতে কোনও ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ৷ পুরোটাই অফলাইনে করতে পারবেন ৷ ফলে যাঁদের ফিচার ফোন রয়েছে তাঁরাও অনায়াসে UPI ট্রানজাকশন করতে পারবেন ৷

UPI TRANSACTION
NCPI
অফলাইন ট্রানজাকশন
OFFLINE UPI TRANSACTION

