তুলকালাম কাণ্ড Nvidia-য় ! ; গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়ে চাকরি হারাতে পারেন CEO?

তুলকালাম কাণ্ড Nvidia-য় ! ; গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়ে চাকরি হারাতে পারেন CEO?
জেনসন হুয়াংয়ের সঙ্গে যে মহিলার সম্পর্ক ছিল তাঁর নাম অ্যালিস হুয়াং ৷ তিনি একজন চিনা ব্যবসায়ী ৷
Published : November 9, 2026 at 4:08 PM IST
হায়দরাবাদ : NVIDIA-র CEO এবং সহ প্রতিষ্ঠাতা জেনসন হুয়াং ( Jensen Huang)-কে নিয়ে বিতর্ক থামছেই না ৷ এবার তাঁকে নিয়ে তদন্ত শুরু করার কথা জানাল এই টেক জায়ান্ট ৷
কী ঘটেছে ?
চলতি বছরের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ 2026 সালের নভেম্বরে একাধিক মার্কিন সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ৷ সেখানে জানানো হয়, জেনসন হুয়াংয়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের চিপ সরবরাহকারী সংস্থা মেগাস্পিড (Megaspeed) এর পদস্থ কর্মকর্তা অ্যালিস হুয়াংয়ের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ৷
এরপরই বিতর্ক শুরু হয় ৷ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সন্দেহ ওই মহিলা চিনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির হয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছিলেন ৷ কারণ ইতিমধ্যে NVIDIA-র CEO চিনা গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নজরে ছিলেন ৷
যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ অস্বীকার করেননি জেনসন হুয়াং ৷ নিজের সংস্থার কর্মীদের কাছে পাঠানো একটি বার্তায় তিনি এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন ৷ তিনি সেখানে লিখেছিলেন, এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের গভীর আঘাত করেছে ৷ তিনি যা করেছেন তার দায়ভার সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ৷ এবং সমস্ত সমালোচনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছিলেন তিনি ৷
এই ঘটনার পর Nvidia-র বোর্ড অফ ডিরেক্টরস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ৷ মূলত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা এবং Nvidia- র কোনও গোপন প্রযুক্তি বা তথ্য পাচার করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি ৷
জেনসন হুয়াংয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কী জানা যাচ্ছে ?
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, জেনসন হুয়াংয়ের সঙ্গে যে মহিলার সম্পর্ক ছিল তাঁর নাম অ্যালিস হুয়াং ৷ তিনি একজন চিনা ব্যবসায়ী ৷ হুয়াং লে নামেও তাঁকে অনেকেই চেনেন ৷ সিঙ্গাপুরের চিপ সরবরাহকারী সংস্থা মেগাস্পিডের প্রাক্তন শীর্ষকর্তা ছিলেন ৷
মার্কিন গোয়েন্দাদের দাবি কী ?
মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দাবি, অ্যালিস হুয়াং ওরফে হুয়াং লে একজন চিনা স্পাই ৷ তাঁকে চিনা সরকারের তরফে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ তাঁর কাজ ছিল তথ্য সংগ্রহ করে তা চিনে পাঠানো ৷ Nvidia-র CEO জেনসন হুয়াংয়ের সঙ্গেও একই কাজ করেছিলেন তিনি ৷
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