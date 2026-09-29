AI এজেন্টের অতিসক্রিয়তা কমবে, হ্যাকিং রোধও সম্ভব ? নতুন সিকিওরিটি প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করল NVIDIA

AI এজেন্টের অতিসক্রিয়তা কমবে, হ্যাকিং রোধও সম্ভব ? নতুন সিকিওরিটি প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করল NVIDIA
Open Agent Safety Platform : AI এজেন্টের অতিসক্রিয়তা কমবে । NVIDIA লঞ্চ করল নতুন প্ল্যাটফর্ম ।
Published : September 29, 2026 at 5:59 PM IST
হায়দরাবাদ : AI ব্যবহারে যেমন কাজের অগ্রগতি হয়েছে, তেমনই চিন্তা বাড়িয়েছে । কারণ ইতিমধ্যে একাধিক খবর প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে জানা গিয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট হ্যাক করতে পারদর্শী । সেই কারণে নিরাপত্তার জন্য নয়া প্রযুক্তি লঞ্চ করল NVIDIA ।
AI Agent নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে নিজের মতো করে কোনও সিস্টেমে ঢুকে পড়া বা অননুমোদিত কাজ করা ঠেকাতে নতুন সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্ম আনল বিশ্বের ওই টেক জায়ান্ট । সংস্থার দাবি, AI Agent-এর কাজের নির্দিষ্ট সীমা তৈরি করবে তাদের নতুন Open Agent Safety Platform । একই সঙ্গে কোনও Agent সেই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে তা শনাক্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে ।
সম্প্রতি OpenAI-এর AI Agent-সহ একাধিক উন্নত AI সিস্টেমের অননুমোদিতভাবে অন্য সংস্থার সিস্টেমে ঢুকে পড়ার ঘটনা সামনে এসেছে। এমনকী OpenAI-এর Agent-এর একটি swarm স্বয়ংক্রিয়ভাবে AI সংস্থা Hugging Face-এ ঢুকে পড়েছিল বলে জানা যায় । Nvidia-র দাবি, তাদের নতুন প্ল্যাটফর্মটি আগে থেকেই ব্যবহার করা হলে এই ধরনের ঘটনা ঠেকানো সম্ভব হতে পারত ।
Nvidia-র Enterprise AI বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট Justin Boitano এই বিষয়ে জানিয়েছেন, frontier AI lab-এ মডেল পর্যালোচনার সময় এই সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হলে Hugging Face-এর মতো ব্রিচ আটকানো সম্ভব ছিল।
Today, with over 100 industry partners, we introduced the NVIDIA Open Agent Safety Platform, bringing together OpenShell and Sentry.— Jensen Huang (@JensenHuang) September 28, 2026
Artificial intelligence is extraordinary technology that will advance discovery, productivity, security, health, and prosperity for generations to… pic.twitter.com/dReAxwpRUn
Nvidia-র নতুন সিস্টেমের মূল অংশ OpenShell। সংস্থার মতে, এটি ডেভেলপার যাচাই করতে সাহায্য করবে কোনও AI Agent-কে তার নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য যতটা অথরিটি প্রয়োজন, ঠিক ততটাই দেওয়া হয়েছে কি না। এর বেশি ক্ষমতা Agent-এর হাতে থাকবে না। Open-source হওয়ায় OpenShell Nvidia-র পাশাপাশি Arm এবং Intel-এর মতো অন্য কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম-এও ব্যবহার করা যাবে।
এর সঙ্গে রয়েছে Sentry নামে আলাদা একটি security layer। এটি চিপ-এর ভিতরে কাজ করে AI Agent-এর কার্যকলাপ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে। Agent নির্ধারিত সীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে Sentry দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে পারবে। Nvidia জানিয়েছে, সন্দেহজনক কোনও Agent-কে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব।
ভাইস প্রেসিডেন্ট Boitano জানান, OpenShell Agent-এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে, আর Sentry স্বাধীনভাবে তার আচরণ পর্যবেক্ষণ ও সন্দেহজনক কার্যকলাপ আটকাবে।
Nvidia জানিয়েছে, লঞ্চের সময়ই Microsoft, Perplexity, Accenture এবং JPMorgan Chase-সহ 100-র বেশি সংস্থা এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে।
এদিকে AI safety নিয়ে প্রযুক্তি দুনিয়ায় বিতর্কও চলছে। Anthropic ও OpenAI-র শীর্ষ কর্তারা AI development-এর গতি কমিয়ে safety measures-কে আরও এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে Nvidia CEO Jensen Huang-এর মতে, rogue AI Agent-এর মতো সমস্যা মূলত একটি engineering challenge, যা software developers-রা সমাধান করতে পারবেন।