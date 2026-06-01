Nvidia-র নতুন RTX Spark চিপ, পার্সোনাল কম্পিউটার জগতে নতুন দিশা ?
Computex 2026 মঞ্চে Nvidia তাদের নতুন RTX Spark Superchip উন্মোচন করেছে ।
Published : June 1, 2026 at 5:11 PM IST
হায়দরাবাদ : Windows on ARM প্ল্যাটফর্ম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় প্রশ্ন ছিল—সব Windows অ্যাপ কি ঠিকভাবে চলবে ? এবার সেই উদ্বেগ দূর করারই চেষ্টা করলেন Nvidia-র CEO Jensen Huang । তাঁর দাবি, Nvidia-র নতুন RTX Spark চিপ এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে “Windows-এ তৈরি হওয়া প্রতিটি অ্যাপ” চালানো যায় ।
সম্প্রতি তাইপেইয়ে অনুষ্ঠিত Computex 2026 মঞ্চে Nvidia তাদের নতুন RTX Spark Superchip উন্মোচন করেছে । এটি একটি ARM-ভিত্তিক প্রসেসর, যেখানে CPU, GPU এবং AI প্রসেসিং ক্ষমতা একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে । সংস্থার লক্ষ্য, Windows PC-কে আরও শক্তিশালী AI-চালিত প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা ।
মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনসেন হুয়াং বলেন, Windows-এ এতদিনে তৈরি হওয়া প্রতিটি অ্যাপকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে নতুন RTX Spark-চালিত ডিভাইসগুলোতে সেগুলি নির্বিঘ্নে চলে । যদিও Nvidia এখনও প্রযুক্তিগতভাবে কীভাবে এই সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা হবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ।
বর্তমানে ARM-ভিত্তিক Windows ডিভাইসগুলোতে x86 অ্যাপ চালানোর জন্য Microsoft-এর একটি এমুলেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় । এর ফলে বেশিরভাগ সফটওয়্যার চললেও কিছু পুরনো বা জটিল অ্যাপ এবং গেমে এখনও সমস্যা দেখা যায় । Nvidia-র দাবি সত্যি হলে Windows on ARM ইকোসিস্টেমের জন্য এটি বড় পরিবর্তন হতে পারে ।
নতুন RTX Spark চিপে থাকবে 20-কোর ARM CPU, Blackwell GPU আর্কিটেকচার এবং সর্বোচ্চ 128GB ইউনিফায়েড মেমরি । Nvidia বলছে, এই চিপ শুধু সাধারণ সফটওয়্যার নয়, AAA গেমিং, ভিডিও এডিটিং, 3D রেন্ডারিং এবং বড় AI মডেল চালানোর ক্ষেত্রেও উচ্চ পারফরম্যান্স দিতে পারবে ।
এই প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে ইতিমধ্যেই Microsoft, Dell, HP, Asus, Lenovo এবং MSI-এর মতো সংস্থাগুলি নতুন ডিভাইস আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে । Microsoft-ও RTX Spark-চালিত নতুন Surface Ultra ল্যাপটপের ঘোষণা করেছে ।
তবে প্রযুক্তি মহলের একাংশ এখনও সতর্ক । অনেকের মতে, শুধুমাত্র অ্যাপ চালানো নয়, সেগুলি কতটা দ্রুত এবং স্থিতিশীলভাবে চলবে সেটাই আসল পরীক্ষা । বিশেষ করে গেম, ড্রাইভার-নির্ভর সফটওয়্যার এবং কিছু বিশেষায়িত পেশাদার অ্যাপের ক্ষেত্রে বাস্তব পারফরম্যান্স দেখার পরই চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি Nvidia তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারে, তাহলে Windows on ARM প্ল্যাটফর্ম প্রথমবারের মতো Intel ও AMD-নির্ভর প্রচলিত PC-র শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে ।