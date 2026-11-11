NVIDIA-র কাছ থেকে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ চিনের বিরুদ্ধে ! AI দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে আমেরিকা ?

NVIDIA-র কাছ থেকে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ চিনের বিরুদ্ধে ! AI দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে আমেরিকা ?
জেনসনের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের সু-সম্পর্ক প্রায় সর্বত্র আলোচিত ৷ ফলে জেনসন ও অ্যালিসের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক ওঠাই স্বাভাবিক ৷
Published : November 11, 2026 at 3:13 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বের প্রযুক্তি দুনিয়ায় বর্তমানে চর্চার বিষয় NVIDIA ৷ এই সংস্থার CEO- জেনসন হুয়াং ( Jensen Huang)-এর বিরুদ্ধে উঠেছে সাংঘাতিক অভিযোগ ৷ মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশ জেনসনের কাছ থেকে তথ্য হাতিয়ে নিয়েছেন তাঁর চিনা বান্ধবী অ্যালিস হোয়াং ৷ কিন্তু কী এমন তথ্য হাতিয়েছে চিন ? কেনই বা এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী চর্চা শুরু হয়েছে ?
বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রথমেই বোঝা দরকার এই বিষয়টির গুরুত্ব ঠিক কতখানি ? আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পরই বিশ্বব্যাপী যে চর্চা শুরু হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের প্রধান দুটি প্রযুক্তিধর দেশ ৷ যার মধ্যে একটি আমেরিকা এবং অন্যটি চিন ৷ এরসঙ্গে জড়িয়েছে বিশ্বের প্রধান চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা NVIDIA-র নাম ৷
পুরো চর্চায় উঠে এসেছে দুই সংস্থার দুই শীর্ষকর্তার নাম ৷ তাঁদের মধ্যে একজন হলেন NVIDIA-র CEO জেনসন হুয়াং এবং সিঙ্গাপুরের চিপ সরবরাহকারী সংস্থা মেগাস্পিড (Megaspeed) এর পদস্থ কর্মকর্তা অ্যালিস হুয়াং ৷ যদিও বর্তমানে মেগাস্পিডের সঙ্গে যুক্ত নন অ্যালিস ৷
তাইওয়াং বংশদ্ভূত জেনসন হুয়াং 1993 সালে NVIDIA প্রতিষ্ঠা করেন ৷ শুরুর প্রথম দিকে কম্পিউটার গেমিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাফিক্স প্রসেসর বা চিপ তৈরি করত সংস্থাটি ৷ পরবর্তীতে ধীরে ধীরে AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ শুরু করে ৷ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় চিপ তৈরি করে সংস্থাটি ৷
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জেনসনের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের সু-সম্পর্ক প্রায় সর্বত্র আলোচিত ৷ সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত AI-সম্মেলনে ট্রাম্পের একদম পাশে যে দুজন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন SpaceX কর্তা এলন মাস্ক এবং অন্যজন জেনসন হুয়াং ৷
অন্য়দিকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম BBC-র একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে 2023 সালের 6 মার্চ থেকে 2023 সালের 10 নভেম্বর পর্যন্ত মেগাস্পিডে ছিলেন অ্যালিস হোয়াং ৷
বিতর্কের সূত্রপাত কোথায় ?
সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, জেনসন হোয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হোয়াংয়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ৷ আর এরপরই যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্তাদের ধারণা চিনের শীর্ষ গোয়েন্দা এজেন্সির মাধ্যমে মেগাস্পিডে নিয়োগ হয়েছিল অ্যালিসের ৷ এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল গুপ্তচরবৃত্তি করা ৷ বিতর্কের সূত্রপাত এখানেই ৷ প্রশ্ন উঠছে, সম্পর্কের আড়ালে কি জেনসনের কাছ থেকে চিপ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে চিনে পাচার করেছেন অ্যালিস ?
মার্কিন গোয়েন্দারা এখন উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন জেনসন হুয়াংয়ের কাছ থেকে অ্যালিস হুয়াং প্রযুক্তগত কোনও তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে কিনা ৷ কারণ, অ্যালিস হুয়াং সেই তথ্য হাতিয়ে নিলে তা চিনের প্রযুক্তি দুনিয়ার জন্য ব্যাপক লাভ হবে ৷
NVIDIA-কে নিয়ে এত চর্চা কেন ?
বর্তমানে AI পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ৷ সেই তালিকায় প্রথম দুটি দেশের নাম আমেরিকা ও চিন ৷ এই দুটি সংস্থার মধ্যে AI প্রযুক্তি নিয়ে প্রতিযোগিতা দীর্ঘদিনের ৷ এবং সেই প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিশ্বের বৃহৎ চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা NVIDIA ৷
ফেসবুক, গুগল, অ্যামাজন সহ বিশ্বের টেক জায়ান্টগুলি নিজের প্রযুক্তিগত উন্নতিতে এবং ডেটা সেন্টার পরিকাঠামো তৈরিতে ব্যবহার করে NVIDIA-র চিপ ৷ এবং বিশ্বের মোট উৎপাদিত অত্যাধুনিক চিপের সিংহভাগই তৈরি করে এই মার্কিন সংস্থা ৷ ফলে NVIDIA-র চিপ তৈরির প্রযুক্তিগত তথ্য চিনের হাতে গেলে একপ্রকার কোনঠাসা পরিস্থিতি হতে পারে আমেরিকার ৷
NVIDIA কী জানিয়েছে ?
চিপ তৈরির তথ্য হাতানো এবং তা চিনে পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত করে কিছুই জানা যায়নি ৷ এবং পুরোটাই এখনও তদন্তসাপেক্ষ ৷ NVIDIA-র তরফে জানানো হয়েছে, চিন কোনও তথ্য হাতিয়ে নেয়নি ৷ যদিও একইসঙ্গে জেনসনের বিরুদ্ধে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে সংস্থাটি ৷
প্রযুক্তিগত ভাবে কী পরিস্থিতি বর্তমানে ?
BBC-র ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 2022 সাল থেকে আমেরিকা চেষ্টা করে আসছে চিনের কাছে যাতে চিপ তৈরির সেরা প্রযুক্তি না পৌঁছয় ৷ তাহলে AI প্রতিযোগিতায় চিনের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে আমেরিকা ৷ সেই কারণে চিপ রপ্তানিতেও একাধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে আমেরিকা ৷ এরফলে আমেরিকা যেমন সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে তেমনই আমেরিকার তথ্য নিরাপদে রাখা সম্ভব হয়েছে ৷
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