পদত্যাগের 11 দিন পর ফের NVIDIA-র CEO ও চেয়ারম্যান পদে ফিরলেন জেনসন হুয়াং
NVIDIA Reinstates Jensen Huang : চিনা ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন জেনসন । নিজে সেকথা স্বীকারও করেছিলেন তিনি ।
Published : November 23, 2026 at 8:04 PM IST
টেক্সাস : পুরনো পদে ফের ফিরিয়ে আনা হল NVIDIA-র CEO জেনসন হোয়াংকে । সোমবার অর্থাৎ 23 নভেম্বর 2026-এ সংস্থার তরফে এই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় । ফলে বর্তমানে ফের NVIDIA-র CEO পদে পুনর্বহাল হলেন জেনসন ।
চিনা ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন জেনসন । নিজে সেকথা স্বীকারও করেছিলেন তিনি । পরবর্তীতে জানা যায় চিনা গুপ্তচর সংস্থার স্পাই হিসেবে কাজ করতেন অ্যালিস । সিঙ্গাপুরের চিপ সরবরাহকারী সংস্থা মেগাস্পিডের প্রাক্তন পদস্থ অফিসার ছিলেন তিনি। এরপর একাধিক অভিযোগের দায় নিয়ে চলতি বছরের 12 নভেম্বর CEO পদ থেকে ইস্তফা দেন জেনসন ।
জেনসন পদত্যাগ করার পর তাঁর জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন CEO হয়েছিলেন সংস্থার চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার এবং এগজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট কোলেট ক্রেস (Collete Kress) ৷ জেনসনের পদত্যাগের কিছু পরেই কোলেটের নাম ঘোষণা করে এই চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা ৷ কিন্তু তাঁকে বেশিদিন আর ওই পদে রাখা হল না । 11দিনের মাথায় কোলেটকে সরিয়ে ফের NVIDIA-তে ফিরিয়ে আনা হল জেনসন হোয়াংকে ।
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NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সোমবার একটি বৈঠক হয় । এবং সেখানেই জেনসনকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টিতে চূড়ান্ত শিলমোহর দেওয়া হয় । এই বিষয়ে চেয়ার অফ বোর্ড হার্ভে সি জনস একটি বিবৃতিতে বলেন, 'বোর্ড মনে করছে NVIDIA-কে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জেনসন-ই সঠিক ব্যক্তি । আমাদের স্টক হোল্ডার্স, কর্মী, পার্টনার এবং কাস্টমারদের স্বার্থে তাঁকে পুনর্বহাল করা হল ।'
সংস্থার CEO ও চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল হয়ে হোয়াং জানান, সংস্থায় ফিরতে পেরে তিনি নিজেকে সম্মানিত মনে করছেন । পাশাপাশি অন্তর্বতীকালীন CEO কোলেট ক্রেস-কে ধন্যবাদ জানান । তিনি যে সময়ের জন্য সংস্থায় ছিলেন না সেই সময়ে যাঁরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সংস্থাকে টেনে নিয়ে গেছেন তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানান জেনসন ।
তিনি বলেন, " আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমি কর্মী, শেয়ারহোল্ডার, লিডার্সদের ধন্যবাদ দিতে চাই । সর্বপরি আমার পাশে থাকার জন্য আমি আমার পরিবারকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই । আমি কাজে ফেরার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না ।"
জেনসনকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তাঁর পাশে ছিলেন সংস্থার কর্মীদের একাংশ । এমনকী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও জেনসনের হয়ে সওয়াল করেছিলেন । ফের CEO পদে ফিরে আসার পর ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথে লিখেছেন, হুয়াংকে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিয়ে NVIDIA-র বোর্ড সঠিক ও যথাযথ পদক্ষেপ করেছে।
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