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ইন্টারনেট ছাড়াই UPI ট্রানজাকশন, নতুন প্রযুক্তি আনছে NCPI

কীভাবে কাজ করবে NFC UPI সিস্টেম? জানুন

NPCI to Roll Out Internet Free Offline UPI Payments Capped at Rs2000
প্রতীকী ছবি (ছবি - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 21, 2026 at 9:02 PM IST

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হায়দরাবাদ : ইন্টারনেট ছাড়াই এবার UPI পেমেন্ট সম্ভব হবে ৷ এমনই একটি ফিচার ভারতে চালু করতে পারে NCPI ৷ জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে এই প্রকল্পটি নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরেই এই ফিচারটি লঞ্চ করা হতে পারে সূত্রের খবর ৷

কীভাবে কাজ করবে NFC UPI সিস্টেম?

যেহেতু UPI স্মার্টফোন নির্ভর পেমেন্ট সিস্টেম সেই কারণে কোনও একটি কমিউনিকেশন অবশ্যই প্রয়োজন ৷ জানা গিয়েছে, এক্ষেত্রে NFC বা Near Field Communication সিস্টেম ব্যবহার করে এই কাজ সম্পন্ন হবে ৷ কোনও প্রয়োজন হবে ইন্টারনেটের ৷ NFC রয়েছে এমন ফোনগুলিতে সরাসরি এই কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করেই পেমেন্ট সম্ভব ৷

এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ৷ পুরো বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন তিনজন জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই এই পরিষেবা চালু হবে ৷ তারজন্য ইতিমধ্যে প্রযুক্তিগত উন্নতির কাজ শুরু করেছে National Payments Corporation of India (NPCI) ৷ তবে মনে করা হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 2000 টাকা পর্যন্ত ট্রানজাকশন সম্ভব ৷

NFC কী ?

NFC হল একটি কমিউনিকেশন প্রযুক্তি ৷ যেখানে খুব সহজেই কাছাকাছি থাকা ডিভাইস সংযুক্ত করা সম্ভব ৷ এক্ষেত্রে ইন্টারনেট ছাড়াই একাধিক ডিভাইস কানেক্ট করা সম্ভব ৷

কোন ক্ষেত্রে সুবিধা হবে ?

ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা নেই এমন জায়গায় UPI করার ক্ষেত্রে NFC প্রযুক্তিতে ট্রানজাকশন করা সম্ভব হবে ৷ কোনও প্রত্যন্ত এলাকা, পাহাড়ি বা বেসমেন্ট এরিয়াতেও সুবিধা হবে ৷ তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবেই ট্রানজাকশন সম্ভব ৷ অর্থাৎ পয়েন্ট অফ সেলসে ৷ দূরে থাকা কোনও ব্যবহারকারীকে পাঠানো সম্ভব হবে না ৷

কীভাবে থার্ড পার্টি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ট্রানজাকশন হবে ?

এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় জানা গিয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য শুধুমাত্র ওয়ালেট অপশন ব্যবহার করতে হবে ৷ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কোনওভাবেই এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠানো সম্ভব নয় ৷ নিরাপত্তার জন্য PIN ব্যবহার করে অথন্টিকেশন করতে হবে ৷

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