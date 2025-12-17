এবার টিভিতেও দেখতে পারবেন Instagram Reels, শুধু এই কাজটি করতে হবে আপনাকে
Instagram Reels : ব্যবহারকারীর পছন্দের উপর নির্ভর করেই রিলস রেকমেন্ডেশন করা হবে ৷
Published : December 17, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার টিভিতেও দেখতে পারবেন ইনস্টাগ্রাম রিলস ৷ এমনই নতুন একটি টিভি অ্য়াপ লঞ্চ করতে চলেছে Meta ৷ তবে সব টিভির ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷ এই প্রতিবেদনে জেনে নিন দুর্দান্ত এই ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ৷
সম্প্রতি Meta ও Amazon চুক্তিবদ্ধ হয়ে নতুন এই অ্য়পটি লঞ্চ করেছে ৷ যাঁরা Amazon Fire TV ব্যবহার করেন তাঁরা এই অ্য়াপটির মাধ্যমে টিভিতে ইনস্টাগ্রাম লগইন করতে পারবেন ৷ এবং যাবতীয় রিলস দেখতে পাবেন ৷ এই অ্য়াপটি Amazon Appstore থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ৷ একাধিক ইনস্টাগ্রাম অ্য়াকাউন্ট লগইন করতে পারবেন এবং টিভির মাধ্যমে স্ক্রল করতে পারবেন ৷ এছাড়াও ব্য৷বহারকারীরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ও অন্য ইউজারদের সার্চও করতে পারবেন ওই অ্য়াপে ৷
এই অ্যাপটি লঞ্চ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই Meta ও Amazon কাজ করছে ৷ তারপর এটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর পছন্দের উপর নির্ভর করেই রিলস রেকমেন্ডেশন করা হবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে সব Amazon Fire TV ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা পাবেন না ৷ নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যবহারকারীই এই সুবিধা পাবেন ৷
মোট পাঁচটি অ্য়াকাউন্ট একসঙ্গে লগইন করার সুযোগ থাকবে ৷ ইনস্টাগ্রামের নিজস্ব অ্য়ালগরিদমই ব্যবহার করা হবে রেকমেন্ডেশনের জন্য ৷ এখানেই শেষ নয়, রিলসের কমেন্ট পড়া এবং রিয়্যাকশনও দিতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ তবে বর্তমানে শুধুমাত্র আমেরিকার ব্যবহারকারীদের জন্য এই অ্য়াপটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যাঁরা Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max First Generation, Fire TV Stick 4K Max সেকেন্ড জেনারেশন, Fire TV 2-Series, Fire TV 4-Series, এবং Fire TV Omni QLED সিরিজ ব্যবহার করেন তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন ৷
কয়েকদিন আগেই ভারতে লঞ্চ করা হয়েছে Amazon Fire TV স্টিক 4k ৷ যার দাম রাখা হয়েছে 5499 টাকা ৷ 4K আলট্রা HD ভিডিও প্লেব্যাক সাপোর্ট করবে ৷ এছাড়াও Alaxa voice Assistant এর সুবিধাও থাকবে ৷ 1.7GHz কোয়াডকোর প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷