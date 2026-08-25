ChatGPT-র মাধ্যমেই তৈরি করুন Whatsapp স্টিকার, Step by step গাইড
বর্তমানে আগে থেকে তৈরি করা স্টিকার প্যাকের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় ৷ এবার থেকে ChatGPT ব্যবহার করেই প্রয়োজন অনুযায়ী স্টিকার তৈরি করা সম্ভব হবে।
Published : August 25, 2026 at 8:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ChatGPT-তেই তৈরি করা যাবে নিজের পছন্দমতো স্টিকার ৷ এমনই নতুন ফিচার নিয়ে এল OpenAI। এই ফিচারের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা নিজেদের আইডিয়া, ছবি এমনকী ব্যক্তিগত ‘ইনসাইড জোক’ থেকেও কাস্টম স্টিকার তৈরি করতে পারবেন। তৈরি করা স্টিকার সরাসরি iMessage এবং WhatsApp-এ চ্যাটে ব্যবহার করা যাবে ।
বর্তমানে আগে থেকে তৈরি করা স্টিকার প্যাকের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় ৷ কিন্তু এবার থেকে ChatGPT ব্যবহার করেই নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী স্টিকার তৈরি করা সম্ভব হবে । মোবাইলে ChatGPT ব্যবহার করেন এমন সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য এই ফিচারটি গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়েছে।
কীভাবে তৈরি করবেন নিজের স্টিকার প্যাক?
OpenAI জানিয়েছে, ChatGPT-তে স্টিকার প্যাক তৈরি করতে প্রথমে সাইডবার থেকে Images অপশন বেছে নিতে হবে। এরপর সেখানে Stickers অপশন নির্বাচন করে কী ধরনের স্টিকার প্যাক তৈরি করতে চান, তা সাধারণ ভাষায় লিখে জানাতে হবে।
সেই নির্দেশ বা prompt অনুযায়ী ChatGPT একসঙ্গে একটি স্টিকার প্যাক তৈরি করে দেবে। অর্থাৎ ব্যবহারকারী চাইলে নিজের পোষ্য, খাবার, বন্ধু কিংবা কোনও বিশেষ পরিস্থিতির মজার প্রতিক্রিয়া নিয়ে স্টিকার তৈরি করতে পারবেন।
শুধু তাই নয়, নিজেদের ছবি, কোনও নির্দিষ্ট চরিত্র কিংবা ব্যক্তিগত ইনসাইড জোককে কেন্দ্র করেও স্টিকার প্যাক তৈরি করা যাবে। OpenAI-এর উদাহরণে Bollywood-থিমের রিঅ্যাকশন স্টিকারও দেখানো হয়েছে।
একটি প্যাকে সর্বোচ্চ 9টি স্টিকার তৈরি করা যাবে। পাশাপাশি ব্যবহারকারীরা মোট 18টি ভিজ্যুয়াল স্টাইল থেকে পছন্দমতো স্টাইল বেছে নিতে পারবেন। এর মধ্যে Holographic, Anime এবং 3D-এর মতো স্টাইল রয়েছে।
তৈরি হয়ে যাওয়ার পর স্টিকারগুলিকে আবার পরিবর্তন বা Remix-ও করা যাবে। এমনকি Emoji-এর সঙ্গে মিলিয়ে নতুন ধরনের স্টিকার ভ্যারিয়েশনও তৈরি করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
নিজের ছবিকেও বানানো যাবে স্টিকার
ChatGPT Images-এর সাহায্যে আগে থেকে থাকা কোনও ছবিকেও স্টিকারে পরিণত করা যাবে। ফলে প্রতিটি স্টিকার আলাদা করে টেক্সট লিখে তৈরি করার প্রয়োজন নেই।
ব্যবহারকারীরা নিজেদের ছবি, বন্ধু, পরিবারের সদস্য, পোষ্য বা অন্য কোনও ছবিকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্টিকার প্যাক তৈরি করতে পারবেন। ফলে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মজার রিঅ্যাকশন স্টিকার বানানোও সম্ভব হবে।
স্টিকার তৈরি হয়ে গেলে সেগুলি ডাউনলোড করা যাবে। পাশাপাশি সরাসরি iMessage এবং WhatsApp-এ শেয়ার করার সুবিধাও রয়েছে। তৈরি করা স্টিকারগুলিতে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডও থাকবে। ফলে ছবির চারপাশে কোনও শক্ত বা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড না রেখেই সেগুলি স্টিকার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।