বিরাট ঝামেলা থেকে মুক্তি, এবার বাড়ি বসেই আধারে মোবাইল নম্বর আপডেটের সুবিধা
Aadhaar update : চলতি বছরেরে 9 নভেম্বর একটি আধার অ্য়াপ লঞ্চ করা হয় ৷ ওই অ্য়াপেই মোবাইল নম্বর আপডেশনের ফিচার চালু করা হল ৷
Published : November 29, 2025 at 11:42 AM IST
হায়দরাবাদ : আধার অ্য়াপের বড়সড় আপডেট ঘোষণা করল Unique Identification Authority of India ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে এবার থেকে আধার আধার অ্য়াপের মাধ্যমেই নম্বর আপডেট করা যাবে ৷ তার জন্য স্থানীয় কোনও আধার সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ ফলে বাড়ি বসেই যে কেউ নিজের আধারের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল নম্বর আপডেট করতে পারবেন ৷
চলতি বছরেরে 9 নভেম্বর একটি আধার অ্য়াপ লঞ্চ করা হয় ৷ ওই অ্য়াপেই মোবাইল নম্বর আপডেশনের ফিচার চালু করা হল ৷ যদিও নতুন এই অ্য়াপটি পুরনো mAadhaar অ্য়াপের বিকল্প নয় ৷
New Aadhaar App Feature Announced
UIDAI এর অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে এবার থেকে আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা মোবাইল নম্বর অ্য়াপ থেকেই বদল করা সম্ভব ৷ পুরো বিষয়টির জন্য অ্য়াপের সিকিউরিটি ফিচারও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ OTP দিলেই তবে মোবাইল নম্বর বদল করা সম্ভব হবে ৷
ওই পোস্টে আরও জানানো হয়েছে, এতদিন পর্যন্ত মোবাইল নম্বর পরিবর্তনের জন্য অনেক সমস্যা পোহাতে হতো ৷ আধার সেন্টারে যাওয়া এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করা যেত ৷ অনেক ক্ষেত্রে টাকা খরচও হত ৷ কিন্তু এবার সেই সব ঝামেলা থেকে মুক্তি মিলবে ৷ আর প্রয়োজন হবে না কোনও আধার সেন্টারে যাওয়া ৷ স্মার্টফোন থাকলেই এই কাজটি করা সম্ভব হবে ৷
এছাড়াও নতুন এই অ্য়াপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছে Uidai ৷ যেকোনও ব্যবহারকারী feedback.app@uidai.net.in.এ ফিডব্যাক জানাতে পারবেন ৷
UIDAI-এর তরফে জানানো হয়েছে, আধার ইনফরমেশন ডিজিট্যাল ফর্মাটে নতুন এই অ্য়াপে সেভ করে রাখা সম্ভব ৷ তবে শুধু একজনের নয়, পরিবারের অন্য সদস্যদেরও আধার কার্ড স্টোর করে রাখা সম্ভব নতুন অ্যাপে ৷ যদিও ডিজিলকার (Digilocker) অ্য়াপের মাধ্যমেও একই কাজ সম্ভব ৷ এবং পাশাপাশি আধার PDF ডাউনলোড করেও মোবাইল ফোনে স্টোর করে রাখা সম্ভব ৷ Android এবং iPhone- এ নতুন এই অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে ৷
কীভাবে নতুন আধার কার্ড ব্যবহার করবেন ?
- Step 1, Play Store বা App স্টোর থেকে অ্য়াপটি ডাউনলোন করুন
- Step 2, নিজের পছন্দমতো ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করুন ৷ এবং 12 ডিজিটের আধার নম্বর সাবমিট করুন ৷
- Step 3, রেজিস্টার্ড নম্বরে একটি OTP যাবে ৷
- Step 4, OTP সঠিক হলে নিজে থেকেই অথন্টিকেশন সম্পন্ন হবে ৷
- Step 5, এরপর ফেস আইডি এবং 6 সংখ্যার একটি পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে ৷
- Step 6, সবশেষে বায়োমেট্রিক অথন্টিকেশন সম্পন্ন হলেই প্রফাইল ক্রিয়েট সম্পন্ন হবে ৷