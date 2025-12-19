চিরদিনের মতো এই কাজটি বন্ধ হয়ে গেল ইনস্টাগ্রামে, ছবি ও ভিডিও আপলোড করতে সমস্যা হতে পারে

চিরদিনের মতো এই কাজটি বন্ধ হয়ে গেল ইনস্টাগ্রামে, ছবি ও ভিডিও আপলোড করতে সমস্যা হতে পারে
Instagram : Instagram এর তরফে জানানো হয়েছে, কন্টেন্ট ডিসকভারি এবং এনগেজমেন্টের জন্য 5টি হ্যাশট্যাগ যথেষ্ট ৷
Published : December 19, 2025 at 11:27 AM IST
হায়দরাবাদ : এবার আর যত ইচ্ছা তত হ্যাসট্যাগ নয় ৷ কন্টেন্ট পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম বদল করল Instagram ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে এবার থেকে সর্বোচ্চ 5 টি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে পারবেন কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা ৷ যা এতদিন সর্বোচ্চ 30টি ছিল ৷
Instagram এর তরফে জানানো হয়েছে, কন্টেন্ট ডিসকভারি এবং এনগেজমেন্টের জন্য 5টি হ্যাশট্যাগ যথেষ্ট ৷ অতিরিক্ত হ্যাশট্যাগ ব্যবহারের ফলে কন্টেন্ট এনগেজমেন্ট অনেক কমে যাচ্ছে ৷ যার ফলে নতুন এই নিয়ম চালু করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচার চালু হয়েছে ৷ 2011 সালে সর্বপ্রথম হ্যাশট্যাগ ব্যবহার শুরু করেছিল ইনস্টাগ্রাম ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের কন্টেন্ট অনুযায়ী হ্যশট্যাগ ব্যবহার করতে পারতেন ৷ পাশাপাশি সাধারণ ব্যবহারকারীদের পছন্দ অনুযায়ী ওই হ্যাশট্যাগের উপর অ্য়ালগোরিদম নির্ধারণ করে রেকমেন্ডেশন করা হত ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা পছন্দের কন্টেন্ট দেখতে পেতেন ৷ সেক্ষেত্রে ক্রিয়েটাররা সর্বাধিক 30 টি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে পারতেন ৷
এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, "আমরা লক্ষ্য করেছি কম হ্যাশট্যাগ ব্যবহারের ফলে কন্টেন্ট বেশি কার্যকর হয় ৷ নির্দিষ্ট দর্শকদের কাছে পৌঁছয় ৷ এবং এনগেজমেন্টও বেশি পাওয়া যায় ৷ সেই কারণে হ্যাশট্যাগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷"
ইনস্টাগ্রামে হ্যাশট্যাগ অতি জনপ্রিয় একটি ফিচার ৷ কন্টেন্টের রিচ বাড়ানোর জন্য এই ফিচারটি অতি জনপ্রিয় ৷ টপিক বেসড সার্চ, ট্রেন্ডিং লিস্ট এবং অ্য়ালগোরিদম রেকমেন্ডেশন জন্য সহায়ক হ্যাশট্যাগ ৷ বর্তমানে কোনও কন্টেন্ট পোস্ট করার পর সর্বাধিক 30টি হ্যাশট্যাগ পোস্ট করতে পারেন পোস্টদাতা ৷ তবে নতুন নিয়মে সর্বাধিক 5টি হ্যাশট্যাগ দিতে পারবেন ৷
মাস খানেক আগে থেকেই এই ফিচারটি বিটা টেস্টিং হিসেবে রান করানো হচ্ছিল ৷ এবার সরাসরি এই ফিচারটি চালু করা হল ৷ এবার সব ব্যবহারকারীদেরই এই নতুন নিয়ম মানতে হবে ৷
অ্য়ালগোরিদম কী?
এটি কন্টেন্ট রেকমেন্ডেশনের একটি প্রক্রিয়া ৷ কোনও ব্যবহারকারীর পছন্দ পুছে সেই অনুযায়ী কন্টেন্ট রেকমেন্ট করাকে অ্য়ালগোরিদম বলা হয় ৷ সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের পছন্দ বোঝার জন্য হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হয় ৷ কোন ধরনের কন্টেন্ট কোন ব্যবহারকারী বেশি দেখছেন তা নির্দিষ্ট করে বোঝা সম্ভব হয় হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে ৷