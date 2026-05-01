'রিলস'-দেখা যাবে এবার Netflix-এ ! লঞ্চ হল নতুন ফিচার
Published : May 1, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দরাবাদ : বড়সড় পরিবর্তন এল Netflix-এ ৷ বিশ্বের সব ব্যবহারকারীরা এবার নতুন ইন্টারফেস দেখতে পাবেন ৷ এবার আর চৌক নয়, ভার্টিক্যাল কন্টেন্ট ডিসকভারির অভিজ্ঞতা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ 2025 সালের মে মাসে তাদের স্মার্ট টিভি অ্যাপের ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন রোল আউট করা শুরু করেছিল ৷ কিন্তু এবার মোবাইল অ্যাপের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা নতুন UI ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷ সংস্থার দাবি, কোনও কন্টেন্ট দেখার আগেই ট্রেলার জাতীয় একটি কন্টেন্ট ভার্টিক্যালভাবে দেখতে পাবেন ৷ যা দেখে দর্শকরা বিচার করতে পারবেন তাঁরা কী ধরনের কন্টেন্ট দেখতে চলেছেন ৷ বিশ্বের জনপ্রিয় OTT প্ল্যাটফর্মে এই বিভাগটির নাম দেওয়া হয়েছে ক্লিপস (Clips) ৷
2026 সালের 30 মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার Netflix এর তরফে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য তারা ক্লিপস লঞ্চ করছে ৷ ছোট স্ক্রিনের জন্য এটি আকর্ষণীয় ফিচার হবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে ভারত, আমেরিকা, লল্ডন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স ও সাউথ আফ্রিকার জন্য লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ ধীরে ধীরে আগামী কয়েকমাসে বিশ্বের বাকি রিজিয়নগুলির জন্যও এই ফিচারটি উপলব্ধ হবে ৷
কী সুবিধা হবে?
ক্লিপস-কে খুব সহজে বোঝাতে গেলে এটি ইনস্টাগ্রাম রিলসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ৷ রিলসে যে কেউ কন্টেন্ট আপলোড করতে পারেন এবং সেই কন্টেনগুলি ওপেন টু অল ৷ অর্থাৎ ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের সবাই ওই কন্টেন্ট দেখতে পারেন ৷ তবে কোনও অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট করা থাকলে তা ব্যাতিক্রম ৷
Netflix ক্লিপসের মাধ্যমে তাদের প্ল্যাটফর্মে থাকা সব কন্টেন্টের ছোট ছোট ক্লিপ দেখা যাবে ৷ এবং ভার্টিক্যাল ফর্মাটে দেখা যাবে ৷ ফলে পুরো কন্টেন্ট না দেখে ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র লং কন্টেন্টের ছোট অংশও দেখতে পারেন ৷ এবং যদি সেই ক্লিপিংস পছন্দ হয় তাহলে সেই ব্যবহারকারী লং কন্টেন্ট দেখতে পারেন ৷
নতুন এই ফিচারটি অ্যাপের একদম নিচে যুক্ত করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে একটি শেয়ার অপশনও যোগ করা হয়েছে ৷ ফলে কোনও ক্লিপিং আপনি ফোন লিস্টে থাকা ইউজারদের সঙ্গে শেয়ারও করতে পারবেন ৷