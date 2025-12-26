Gmail id অপছন্দের ? অ্য়াকাউন্ট পরিবর্তন না করেই নাম আইডি পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছে Google

Gmail id অপছন্দের ? অ্য়াকাউন্ট পরিবর্তন না করেই নাম আইডি পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছে Google
Gmail id : এতদিন পর্যন্ত কোনও ইমেল আইডি পরিবর্তন করা যেত না ৷ অর্থাৎ যে নাম দিয়ে ইমেল আইডি তৈরি করা হতো সেটাই রাখতে হতো৷
Published : December 26, 2025 at 11:52 AM IST
হায়দরাবাদ : নতুন বছরেই ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে Google ৷ এবার থেকে ব্যবহারকারীরা নিজেদের ইমেল আইডি পরিবর্তন করতে পারবেন ৷ অর্থাৎ কোনও কারণে ইমেল আইডি পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেই নাম পরিবর্তন করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ টেক জায়েন্টের তরফে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
এতদিন পর্যন্ত কোনও ইমেল আইডি পরিবর্তন করা যেত না ৷ অর্থাৎ যে নাম দিয়ে ইমেল আইডি তৈরি করা হতো সেটাই রাখতে হতো ৷ যতদিন পর্যন্ত ওই ইমেল আইডি অ্য়াকটিভ থাকত কোনও ভাবেই তা পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না ৷ কিন্তু নতুন নিয়মে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে ৷
Google এর তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে @gmail.com -অর্থাৎ ডোমেইন নেম ছাড়া মেল আইডি পরিবর্তন করা সম্ভব ৷ এবং পুরনো নামের অ্য়াকাউন্টের সঙ্গে পুরোপুরি অ্য়াটাচ হবে নতুন মেল অ্য়াকাউন্ট ৷ পুরনো অ্য়াকাউন্টে যদি কোনও মেল আসে সেটাও রিফক্লেট হবে নতুন অ্য়াকাউন্টে ৷
এদিকে নতুন আইডি তৈরি হলেও পুরনো অ্য়াকাউন্টের মেল বা অন্য ডেটা ডিলিট করবে না Google ৷ সেগুলি নতুন অ্য়াকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে ৷ তবে ফ্রি গুগল ড্রাইভের স্পেস বৃদ্ধি পাবে কিনা সেবিষয়ে জানানো হয়নি ৷ কারণ প্রতিটি মেল অ্য়াকাউন্চের সঙ্গে 15GB করে ফ্রি ড্রাইভ স্পেস দেয় ৷ তবে সেক্ষেত্রে আইডি নাম পরিবর্তন করলে অতিরিক্ত স্পেস দেওয়া হবে কিনা তা জানানো হয়নি সংস্থার তরফে ৷
ইতিমধ্যে গোটা বিশ্বের ব্যবহারকারীদের জন্য এই ফিচারটি চালু করা হয়েছে ৷ তবে এখনই সব ব্যবহারকারীদের কাছে এই ফিচারটি পৌঁছয়নি ৷ ধীরে ধীরে সব ব্যবহারকারীদের কাছে এই ফিচারটি রোলআউট করা হবে ৷
এই নতুন ফিচারটি চালু হওয়ার ফলে "বর্তমান আইডি @gmail.com" এর পরিবর্তে "নতুন আইডি @ gmail.com" হবে ৷ কেন এই পরিবর্তন ? Google এর তরফে জানানো হয়েছে, অনেকেই পুরনো আইডি পরিবর্তন করতে চান ৷ অথবা নতুন এন্টিটির নামে অ্য়াকাউন্ট তৈরি করতে চান ৷ সেক্ষেত্রে নতুন মেল আইডি তৈরি করতে হয় ৷ তবে এই ক্ষেত্রে আর নতুন আইডি তৈরির দরকার নেই ৷