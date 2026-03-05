ETV Bharat / technology

Phone 4a সিরিজ এবং Headphone a- লঞ্চ করল Nothing, 135 ঘণ্টা প্লে-ব্যাকের সুবিধা, আর কী কী সুবিধা থাকছে ?

2025 সালে তারা কোনও ফ্ল্যাগশিপ মডেল লঞ্চ করবে না ৷ পরিবর্তে Phone 3-র ফ্ল্যাগশিপ মডেলটিই চলতি বছরে বিক্রি করবে ৷

Phone 4a সিরিজ এবং Headphone a- লঞ্চ করল Nothing (ছবি - Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ : Nothing বৃহস্পতিবার (5 মার্চ 2026) লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট স্মার্টফোন মডেল Phone 4a এবং Phone 4a Pro ৷ লন্ডনের এই টেক সংস্থাটি 2025 সালে লঞ্চ করেছিল 3a সিরিজ ৷ এরপর চলতি বছরে লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট মডেল ৷

সংস্থার তরফে একপ্রকার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 2025 সালে তারা কোনও ফ্ল্যাগশিপ মডেল লঞ্চ করবে না ৷ পরিবর্তে Phone 3-র ফ্ল্যাগশিপ মডেলটিই চলতি বছরে বিক্রি করবে ৷ Phone 4a-এর সঙ্গে নতুন একটি হেডফোন লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ ওভারহেড ওই হেডফোনের নাম দেওয়া হয়েছে Headphone a ৷ কোম্পানির দাবি সিঙ্গল চার্জে 135 ঘণ্টা প্লে-ব্যাক দিতে পারবে এই হেডফোনটি ৷ সঙ্গে থাকবে হাই রেজলিউশন অডিও ৷ এর দাম রাখা হয়েছে 159 ইউরো ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 16 হাজার 908 টাকার আশপাশে ৷

135 ঘণ্টা প্লে-ব্যাকের সুবিধা (ছবি - Nothing)

Nothing Phone 4a লঞ্চ করার পাশাপাশি একই সঙ্গে NOS 4.1 অপারেটিং সিস্টেম লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ যা Android 16 এর সঙ্গে পরিচালিত হবে ৷ 3 বছরের OS আপডেট এবং 4 বছরের সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হবে এই মডেলগুলির সঙ্গে ৷

ModelVariantPriceColours
Nothing Phone (4a) Pro8GB + 128GBRs 39,999Pink | Silver| Black ৷ White
8GB + 256GBRs 42,999
12GB +256GBRs 45,999
Nothing Phone (4a)8GB + 128GBRs 31,999Blue | Pink | White | Black
8GB + 256GBRs 34,999
12GB + 256GBRs 37,999

Nothing Phone 4a

Nothing Phone 4a মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.78 ইঞ্চি LTPS ফ্লেক্সিবল AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz, 4500 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷ Gorilla Glass 7i প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 5400 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে 50W ওয়ার্ড চার্জিং সিস্টেম ৷ জল এবং ধুলো প্রতিরোধী IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷

2025 সালে তারা কোনও ফ্ল্যাগশিপ মডেল লঞ্চ করবে না (ছবি - Nothing)

50MP Samsung GN9 প্রাইমারি সেন্সর দেওয়ার হয়েছে ৷ এছাড়াও রয়েছে 50 MP টেলিফোটো লেন্স ৷ এরসঙ্গে রয়েছে একটি 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷

Nothing Phone 4a লঞ্চ করার পাশাপাশি একই সঙ্গে NOS 4.1 অপারেটিং সিস্টেম লঞ্চ করেছে সংস্থাটি (ছবি - Nothing)

পিঙ্ক, সাদা, কালো এবং ব্লু শেডে লঞ্চ করা হয়েছে ফোনটি ৷ 8GB + 128GB ভ্যারিয়েন্ট মডেলের দাম রাখা হয়েছে 31999 টাকা, 8GB + 256GB এবং 12GB + 256 GB ভ্যারিয়েন্টের দাম যথাক্রমে রাখা হয়েছে 34999 টাকা এবং 37999 টাকা ৷

FeatureNothing Phone (4a)Nothing Phone (4a Pro)
Display6.78-inch 1.5K Flexible AMOLED, 120Hz, 4500 nits peak brightness6.83-inch 1.5K AMOLED, up to 144Hz, 5000 nits peak brightness
ProcessorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
RAMUp to 12GB LPDDR4xUp to 12GB LPDDR5x
StorageUp to 256GB UFS 3.1
Glyph InterfaceGlyph Bar: 63 mini-LEDs, 6 zonesGlyph Matrix: 137 mini-LEDs, up to 3000 nits brightness
Rear Cameras50MP Samsung GN9 (OIS) + 50MP (70x digital zoom) + 8MP ultrawide50MP Sony LYT-700c (OIS) + 50MP telephoto (140x digital zoom) + 8MP ultrawide
Front Camera32MP selfie camera
Battery5400mAh, 50W wired fast charging (1–100% in ~64 mins)
OSAndroid 16-based Nothing OS 4.1
Updates3 years OS updates, 6 years security patches
DurabilityIP64 dust and splash resistance
DesignTransparent back with Glyph BarMetallic back, less transparent, larger Glyph Matrix

Nothing Phone 4a Pro

এই মডেলের ক্যামেরা মডিউল ট্রান্সপারেন্ট রাখা হয়েছে ৷ 6.83 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz এবং 5000 নিটস পিক ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷ Snapdragon 7 Gen 4 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ 12GB + 256GB কনফিগারেশন পর্যন্ত বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 5080 mAh ব্যাটারি যা 50W চার্জিং সাপোর্ট দেবে ৷

50 MP প্রাইমারি ক্যামেরা, 50MP টেলিফটো লেন্স এবং 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড সেন্সর দেওয়ার হয়েছে ৷ এবং 32MP র ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ পিঙ্ক, ব্ল্যাক, হোয়াইট এবং মেটালিক সিলভার কালারে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 8GB+128GB, 8GB+256GB এবং 12GB + 256GB মডেলের দাম যথাক্রমে 39999 টাকা, 42999 টাকা এবং 45999 টাকা ৷

