MediaTek Dimensity 7300 Pro প্রসেসর, ট্রিপল ক্যামেরা, 5000 mAh ব্যাটারি ! মিড রেঞ্জের Nothing Phone 3a Lite লঞ্চ হল ভারতে

Nothing Phone 3a Lite : MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC রয়েছে মডেলটিতে ৷

Nothing Phone (3a) has an IP54 rating
Nothing Phone (3a)- তে রয়েছে IP54 রেটিং (ছবি - X/ @nothingindia)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 27, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Nothing Phone 3A lite ৷ মিড বাজেট রেঞ্জের মধ্যে যাঁরা স্মার্টফোন খুঁজছেন তাদের জন্য এই ফোনটি হতে পারে পারফেক্ট চয়েস ৷ Nothing Transparent Design এর মধ্যে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 7300 Pro চিপসেট, 6.77 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে ৷ 5 ডিসেম্বর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷

Nothing Phone 3a Lite price in India

Nothing Phone 3A lite ফোনটির দাম শুরু হচ্ছে 20 হাজার 999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 8 GB + 128 GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও 256 GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 22 হাজার 999 টাকা ৷ তবে নিউ প্রডাক্ট লঞ্চ অফার দিয়েছে সংস্থাটি ৷ সেইকারণে দুটি মডেলের ক্ষেত্রেই 1000 টাকা করে ছাড় পাওয়া যাবে ৷

Nothing Phone 3a Lite top specs

ডিসপ্লে - ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.77 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে এবং 120 Hz রিফ্রেস রেট ৷ 3000 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ডিসপ্লেতে ৷

চিপসেট - MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC রয়েছে মডেলটিতে ৷

ক্যামেরা সেটআপ - ফোনটিতে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগা পিক্সেলের ৷ এছাড়াও রয়েছে একটি 8 মেগা পিক্সেলের আলট্রাওয়াইড এবং একটি 2 মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স ৷

সেলফি ক্যামেরা - সেলফি নেওয়ার জন্য স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷

ব্য়াটারি - Nothing Phone 3a lite এ দেওয়া হয়েছে 5000 mAh ব্যাটারি ৷ এর সঙ্গে 33W এর ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ তবে কোনও চার্জার দেওয়া হয়নি ৷

এছাড়াও রয়েছে IP54 রেটিং ৷ যার ফলে এই মডেলটি ডাস্ট ও জল প্রতিরোধী ৷ দেওয়া হয়েছে পান্ডা গ্লাস প্রটেকশন ৷ Nothing Phone Lite এ দেওয়া হয়েছে Glyph light ৷ এর ফলে যখন কোনও ফোন বা নোটিফিকেশন আসবে তখনই এই আলো জ্বলে উঠবে ৷ এটাই Nothing ফোনের সিগনেচার লুকস বলা যেতে পারে ৷

