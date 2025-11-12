স্লিম আর স্টাইলিশ ফোন খুঁজছেন ? হাতের মুঠোয় এবার Nothing Phone 3a Lite

স্লিম আর স্টাইলিশ ফোন খুঁজছেন ? হাতের মুঠোয় এবার Nothing Phone 3a Lite
Published : November 12, 2025 at 12:23 PM IST
নতুন ফোন কেনার প্ল্য়ান করছেন ? যেটা একটু স্টাইলিস আর তার সঙ্গে স্লিমও হবে? তাহলে Nothing Phone 3a Lite হতে পারে আপনার জন্য বেস্ট অপশন ৷ 2025 সালের অক্টোবরে ফোনটি লঞ্চ করলেও বাদ ছিল ভারত ৷ তবে অপেক্ষা শেষ ৷ একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে Nothing এর তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই ভারতে লঞ্চ হবে ফোনটি ৷
Nothing Phone 3a Lite ফোনটি ভারতে লঞ্চের দিন এখনও নির্দিষ্ট করে না জানানো হলেও সংস্থার X হ্য়ান্ডেলে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই ভারতে লঞ্চ করবে ফোনটি ৷ যে পোস্টটি করা হয়েছে সেখানে লেখা রয়েছে, Coming Soon ৷ শুধু তাই না, ভারতীয় ক্রেতাদের জন্য বিশেষ কোনও অফার দিতে পারে সংস্থাটি ৷ তারও ইঙ্গিত রয়েছে পোস্টটিতে ৷
X হ্য়ান্ডেলের পোস্টারে একটি ছবিও পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে Nothing Phone 3a Lite- এর দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টের ছবি দেওয়া হয়েছে ৷ একটি হোয়াইট এবং অন্যটি ব্ল্যাক ৷
Lite-ning is always accompanied by something more.— Nothing India (@nothingindia) November 11, 2025
Phone (3a) Lite + 🎁
Coming soon to India. pic.twitter.com/NA4iM0Mpg1
Nothing Phone 3a Lite Features and Specifications
ডুয়েল ন্য়ানো সিমের Nothing Phone 3a Lite ফোনটিতে রয়েছে Nothing OS 3.5, যা Android 16 এর উপর কাজ করতে সক্ষম ৷ মোট তিনটি মেজর Android আপডেট পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এবং একইসঙ্গে SMR সাপোর্ট দেওয়া হবে ৷ ফোনে রয়েছে 6.77 ইঞ্চির ফুল HD+ ডিসপ্লে, যার রিফ্রেশ রেট 120 Hz এবং 3000 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷
ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 7300 প্রো চিপসেট ৷ 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ থাকছে ৷ মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে স্টোরেজ সর্বাধিক 2TB পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব ৷
ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে Nothing Phone 3a Lite-এ ৷ যারমধ্যে একটি 50 MP-র, দ্বিতীয়টি 8 MP-র এবং এরসঙ্গে একটি থার্ড সেন্সরও রয়েছে ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 16MP-র একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
Nothing Phone 3a Lite-এ দেওয়া হয়েছে WiFi 6, GPS, GLONASS BDS, Galileo এবং QZSS ৷ ডাস্ট রেজিস্ট্য়ান্ট IP54 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে 5000mAh-এর একটি ব্যাটারি এবং 33W ফাস্ট চার্জিং এর সুবিধা ৷
|স্পেসিফিকেশন
|Display
|6.77-inch
|Rear Camera
|50-megapixel + 8-megapixel
|Battery Capacity
|5,000mAh
|Processor
|MediaTek Dimensity 7300 Pro
|RAM
|8GB
|OS
|Android 15
|Front Camera
|16-megapixel
|Storage
|128GB