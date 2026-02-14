চোখ ধাঁধাঁনো ডেকরেশন, ভারতের এই শহরে চালু হল Nothing স্টোর
Nothing store in Bengaluru : ভারতে যাঁরা Nothing ফোন ব্যবহার করেন তাঁদের অধিকাংশই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ৷ সেই কারণে বেঙ্গালুরুতেই প্রথম স্টোর চালু করা হল ৷
Published : February 14, 2026 at 6:19 PM IST
হায়দরাবাদ : লন্ডনের বাইরে এই প্রথম ভারতে অফলাইন স্টোর চালু করল স্মার্টফোন ব্র্যান্ড Nothing ৷ বেঙ্গালুরুতে চালু হল তাদের প্রথম স্টোর ৷ এতদিন পর্যন্ত অনলাইনেই একমাত্র বিক্রি হত Nothing প্রডাক্ট ৷ কিন্তু এবার থেকে অফলাইন স্টোরেও মিলবে তাদের স্মার্টফোন থেকে ইয়ারবাড ৷
গ্যাজেসট 360 (Gadgets 360) কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে Nothing এর CEO কার্ল পেই জানিয়েছেন, ফোন বা বিভিন্ন গ্যাজেসট বিক্রি করা তাদের একমাত্র লক্ষ্য নয় ৷ তাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যবহারকারীদের সঙ্গে প্রডাক্টের এনগেজমেন্ট বৃদ্ধি ৷ আর সেইকারণে ভারতে অফলাইন স্টোর খুলতে আগ্রহী হয়েছে Nothing ৷ নতুন যে স্টোর ওপেন করা হয়েছে সেটি রয়েছে বেঙ্গালুরুর ইন্দিরানগরে ৷ ভারতের পর নিউ ইয়র্ক সিটি এবং টোকিওতেও তাদের স্টোর খোলার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ Nothing এর প্রথম স্টোর ওপেন করা হয়েছিল লন্ডনে ৷ সেটি 5000 স্ক্য়য়ারফিটের ৷ CNF এবং Nothing এর যাবতীয় প্রডাক্ট এবং মার্চেনডাইস রয়েছে ওই স্টোরে ৷
Welcome to Bengaluru @getpeid pic.twitter.com/hXagN846nz— Nothing India (@nothingindia) February 14, 2026
কেন সর্বপ্রথম বেঙ্গালুরুতে স্টোর খোলা হল ?
এই বিষয়ে কার্ল পেই জানিয়েছেন, ভারতে তাদের ক্রেতা সংখ্যা তুলনামূলক বেশি ৷ ভারতের মধ্যে যাঁরা Nothing ফোন ব্যবহার করেন তাঁদের অধিকাংশই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ৷ সেই কারণে বেঙ্গালুরুতেই প্রথম স্টোর চালু করা হল ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা করে তিনি বলেন, কনজিউমার টেক শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এবং দারুন ভাবে কাজ চলছে ৷ পাশাপাশি ভারতের ডোমেস্টিক মার্কেটও ভীষণ শক্তিশালী ৷ আর সেই কারণে ভারতেই অফলাইন স্টোর চালু করা হল ৷
কার্ল পেই স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতকে তাঁর সংস্থা পাখির চোখ করেছে ৷ তাঁর বক্তব্য, আগামীদিনে ভারতে প্রচুর বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এবং এই স্টোর চালু করা তার একটি উদাহরণ ৷ তিনি বলেন, "এই অফলাইন স্টোর চালু করা হচ্ছে ৷ এটা প্রমাণ করে ভারতে বিনিয়োগের বিষয়ে আমরা কতটা সিরিয়াস ৷"
শুধু প্রডাক্ট বা মার্চেনডাইস বিক্রি নয়, বেঙ্গালুরুর স্টোরে একটি স্পেস রাখা হয়েছে যেখানে কনজিউমার তাঁদের Nothing প্রডাক্ট পার্সোনালাইজড করতে পারবেন ৷ এছাড়াও কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের জন্য একটি ছোটো স্টুডিও রাখা রয়েছে ৷ যেখানে তাঁরা আনবক্স ভিডিও করতে পারবেন ৷ এছাড়াও কমিউনিটি হ্যাংআউট জোন তৈরি করা হয়েছে স্টোরের মধ্যেই ৷