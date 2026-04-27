টাইপের ঝামেলা থেকে মুক্তি, Nothing Phone-এ চালু Essential Voice; কী সুবিধা আপনার ?
Nothing এর দাবি, AI নির্ভর এই ফিচারটি ব্যবহারের ফলে যোগাযোগ ও স্মার্টফোন নির্ভর বিভিন্ন কাজে সুবিধা হবে ৷
Published : April 27, 2026 at 10:55 AM IST
হায়দরাবাদ : Nothing তার ব্যবহারকারীদের জন্য লঞ্চ করল নতুন একটি ফিচার ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Essential Voice Feature ৷ এই ফিচারের মাধ্যমে ভয়েস ইনপুট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এমনকী, যেকোনও ক্ষেত্রে ভয়েস ইনপুটের মাধ্যমে লিখতে পারবেন ৷
Nothing এর দাবি, AI নির্ভর এই ফিচারটি ব্যবহারের ফলে যোগাযোগ ও স্মার্টফোন নির্ভর বিভিন্ন কাজে সুবিধা হবে ৷ প্রাথমিকভাবে Nothing Phone (3) এবং Phone 9 (4a) Pro-তে এই ফিচার দেওয়া হবে ৷ তারপর খুব শীঘ্রই Phone (4a) Pro-তেও দেওয়া হবে এই ফিচারটি ৷ ধীরে ধীরে অন্য মডেলগুলির ক্ষেত্রেও এই ফিচারটি চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
ফিচারটি ঠিক কী ?
AI নির্ভর এই ফিচারটি স্পিচ টু টেক্সট (Speech to Text) কনভার্ট করতে পারবে ৷ অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত মেসেজ, নোটস বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে লেখালেখি করতে টাইপ করতে হত, নতুন AI নির্ভর ফিচারে সেই কাজটি আর করতে হবে না ৷ কথা বললেই তা টেক্সটে কনভার্ট হয়ে যাবে ৷ এবং সেই টেক্সট সরাসরি পাঠানো যাবে বিভিন্ন মাধ্যমে ৷
Nothing Phone (3) এবং (4a)-প্রো সাইডে রয়েছে একটি বাটন ৷ সেই বাটনে ক্লিক করার পর কথা বলতে হবে ৷ এবং তারপর সাইডের ওই বাটন ছেড়ে দিলেই ভয়েস মোডে যা যা বলা হয়েছে তা টেক্সটে কনভার্ট হবে ৷
অনেক সময় কথা বলার ক্ষেত্রে অনেকেই অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করেন ৷ এবং বিভিন্ন নয়েজ বের হয় ৷ AI নির্ভর এই ফিচারে নয়েজও ক্যানসেল হবে ৷ এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জরুরি অংশটি টেক্সট হিসেবে কনভার্ট হবে ৷
100টির বেশি ভাষায় এই ফিচারটি কাজ করবে ৷ এরসঙ্গে বিভিন্ন রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজও রয়েছে ৷ চিরাচরিত ভয়েস টাইপিং প্রক্রিয়ার বাইরে এই ফিচারের মাধ্যমে যেকোনও ফিল্ড ইনপুট, ইউজারকে যে কোনও মেসেজ রিড করতে সহায়তা করা, নোট লেখা এবং ইমেইল লেখাও সম্ভব ৷
সংস্থার দাবি, ভয়েস ফার্স্ট ইন্টারেক্সনের জন্যই এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যেখানে ভয়েস প্রাইমারি ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হবে ৷