Nothing 4b launch date : a সিরিজের পর এবার ভারতে আসছে Nothing b সিরিজ, জানা গেল লঞ্চের দিনক্ষণ
মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X হ্যান্ডেলে Nothing একটি টিজার প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে তাদের বর্তমান মডেলগুলি একত্রিত করে একটি পোস্টার আপলোড করা হয়েছে ৷
Published : June 23, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ : কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক জল্পনা তৈরি হয়েছিল ৷ কারণ একটাই ৷ Nothing এর আগামী কোন স্মার্টফোন ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে ? সেই জল্পনায় এবার ইতি ৷ কারণ 7 জুলাই ভারতীয় সময় দুপুর সাড়ে 3টের সময় লঞ্চ হবে Nothing B সিরিজ ৷ মডেলটির নাম Nothing 4b ৷ ই-কমার্স সাইট ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷
বিগত কয়েকদিন ধরেই 'b' অক্ষরটি নিয়ে টিজার প্রকাশ করেছিল Nothing ৷ স্পষ্টভাবে কোনও বার্তা না দিলেও একটি বিষয় বোঝা গিয়েছিল নতুন কিছু একটি লঞ্চ হতে চলেছে ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল, Nothing তাদের b সিরিজ ভারতে লঞ্চ করার জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছে ৷ সেইমতো আজ অর্থাৎ 23 জুন জানা গেল, ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে Nothing Phone b ৷
What does (b) stand for? Nothing.— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) June 22, 2026
It's simply a continuation of our naming system. Numbers represent generations, while letters indicate different product segments.
The A Series has been our best-selling smartphone line, bringing the best of Nothing's design innovation… pic.twitter.com/IogIzVDZNX
মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X হ্যান্ডেলে Nothing একটি টিজার প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে তাদের বর্তমান মডেলগুলি একত্রিত করে একটি পোস্টার আপলোড করা হয়েছে ৷ ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে, "ফোন 4b ৷ Phone 4a সিরিজের ফোনগুলি স্কেচ করা হচ্ছিল ৷ এবং একটি নতুন ফোন তৈরি হয়েছে ৷"
এই ফোনটির জন্য একটি ডেডিকেটেড ফ্লিপকার্ট মাইক্রোসাইট তৈরি করা হয়েছে ৷ যা ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে ৷ ওই প্ল্যাটফর্মেই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
Phone (4b).— Nothing (@nothing) June 23, 2026
Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone.
7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/kQjb76174h
Nothing এর তরফে এখনও জানানো হয়নি, এই মডেলটিতে কী কী থাকতে পারে ৷ তবে, ওই পোস্টার দেখে বেশ কিছু আন্দান করা গেছে ৷ আপকামিং এই মডেলটিতে দেওয়া হতে পারে ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস ৷ যার মাধ্যমে স্ক্রু, এবং ফোনের ভিতরের যাবতীয় যন্ত্রাংশ দেখা সম্ভব ৷
টিজার লঞ্চের সঙ্গে সবথেকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে ফোনটির রিয়ার ক্যামেরা ৷ যে ডিজাইনটি দেখা গেছে, সেখানে সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে ৷ এই বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন উঠছে ৷ বর্তমানে সাধারণ বাজেট ফোনগুলিতেও ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ থাকছে ৷ তাহলে এই ফোনটিতে সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা ব্যাবহার করার যৌক্তিকতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷
Nothing b4 এর দাম-
এই বিষয়ে ওই টিজারে কোনও কিছু জানানো হয়নি ৷ এমনকী, Flipkart এ যে ডেডিকেটেড পেজটি লঞ্চ করা হয়েছে সেই পেজেও এই বিষয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷
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