বিশ্বব্যাপী লঞ্চ হল Nokia 300 Charge, সিঙ্গেল চার্জে চলবে 40 দিন
নতুন এই ফিচার ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 3,700mAh ব্যাটারি একটি ডেডিকেটেড রিভার্স চার্জিং বাটন, একটি টর্চ ৷
Published : August 26, 2026 at 9:55 AM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনের চাহিদা বেড়েছে ৷ একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই ৷ কারণ, স্মার্টফোন সঙ্গে থাকলে শুধু কথা-বার্তা বা সাধারণ SMS নয় ৷ দৈনন্দিন কাজ, অফিস বা কলেজের অ্যাসাইনমেন্ট সবই যেন সহজ হয়ে যায় ৷ এমনকী, অনেকে এখন ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করছেন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্মার্টফোন ৷ ফলে যোগও হচ্ছে নিত্য় নতুন ফিচার ৷ এর সেইকারণে নিত্যদিন দাম বাড়ছে আপডেটেড মডেলের ৷
কিন্তু এরই মাঝে অনেকেই আছেন যাঁরা ফিচার ফোনই বেস্ট অপশন হিসেবেই মনে করেন ৷ ছোট্ট একটি হ্যান্ডসেট ৷ যেখানে কলিং, SMS, FM Radio, টর্চ সহ হাতে গোনা কিছু ফিচার থাকে ৷ এবার সেই ফিচার ফোন ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে Nokia লঞ্চ করেছে তাদের নতুন একটি মডেল ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Nokia 300 Charge ৷
নতুন এই ফিচার ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 3,700mAh ব্যাটারি একটি ডেডিকেটেড রিভার্স চার্জিং বাটন, একটি টর্চ ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, এটি একটি ডেডিকেটেড টর্চ লাইট ৷ কোনও ফোনের ফ্ল্যাশ হিসেব এই লাইট দেওয় হয়নি ৷ একাধিক কালার অপশনে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Nokia 300 Charge Price, Availability
Nokia 300 Charge ফিলিপিন্সে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেখানকার মুদ্রায় এর দাম 2190 PHP ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 3400 টাকার কাছাকাছি ৷ Black, Green এবং Sandstone কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Nokia 300 Charge Features, Specifications
এই ফোনটি আকৃতিতে 136.55 x 55 x 14.94mm এবং এর ওজন 138 গ্রাম ৷ ডানদিকে একটি ফিজিক্যাল বাটন দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে একটি রিভার্স চার্জিং পোর্ট ৷ যেখান থেকে 10W রিভার্স চার্জিং সম্ভব ৷ এই একই পোর্ট ব্যবহার করেই ফোনটি চার্জ করা সম্ভব ৷ এর সঙ্গে রিমুভেবল 3,700mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি সিঙ্গল চার্জে 37 ঘণ্টা পর্যন্ত টকটাইম থাকবে এই ফোনটির ৷ এবং স্ট্যান্ডবাই টাইম 40 দিন ৷
2.4-ইঞ্চির QVGA ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ QVGA-রেজলিউশনের রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে ৷ HMD-র নিজস্ব S30+ সফ্টওয়ার রয়েছে ফোনটিতে ৷ 4MB RAM এবং 4MB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ তবে মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ড করতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷ কমিউনিকেশনের জন্য GSM 900/1800 2G ব্যান্ড ব্যবহার করে এই ফোনটি ৷
সম্প্রতি Nokia-র তরফে একাধিক AI ফিচার ফোন লঞ্চের ঘোষণা করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে তারা লঞ্চ করেছে Nokia 235 4G (2026), Nokia 215 4G (2026), Nokia 210 4G, এবং Nokia 200 4G ৷ সব ফোনগুলিই গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Nokia 300 Charge- ফোনটি লঞ্চ হলেও ভারতের বাজারে বিক্রি শুরু হয়নি এখনও ৷ এবং কবে থেকে বিক্রি শুরু হবে সেই বিষয়ে সংস্থার তরফে এখনও কোনও তথ্য় জানানো হয়নি ৷