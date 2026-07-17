মাত্র 999 টাকায় Noise Rep এর প্রিবুকিং শুরু, কী কী রয়েছে এই বাজেট ফ্রেন্ডলি স্ক্রিনলেস ফিটনেস ট্র্যাকারে ?

মাত্র 999 টাকায় Noise Rep এর প্রিবুকিং শুরু, কী কী রয়েছে এই বাজেট ফ্রেন্ডলি স্ক্রিনলেস ফিটনেস ট্র্যাকারে ?
Noise Rep এর দাম রাখা হয়েছে 9999 টাকা ৷ কিন্তু লঞ্চ অফারে 3000 টাকা ছাড় পাবেন ক্রেতারা ৷
Published : July 17, 2026 at 11:05 AM IST
হায়দরাবাদ : একদিকে কাজের চাপ অন্যদিকে মানসিক চাপ ৷ সব ধকল পড়ে শরীরের উপরই ৷ কিন্তু শরীরের উপর নজর রাখাই সম্ভব হয় না ৷ কিন্তু সঠিক ঘুম হচ্ছে কিনা বা শরীরের বিভিন্ন প্যারামিটার সঠিক রয়েছে কিনা তা জানা প্রয়োজন ৷ তারজন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর শরীরের বিভিন্ন পরীক্ষা করা জরুরি ৷ সময়ের অভাবে সেটাও সম্ভব হয় না ৷
ব্যস্ততার মধ্যেও শরীরের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি ৷ বর্তমানে এই কাজটিই করার জন্য একাধিক সংস্থা লঞ্চ করেছে স্ক্রিনলেস ফিটনেস ট্র্যাকার ৷ ওই তালিকায় রয়েছে Whoop, Google এর মতো একাধিক নামী সংস্থা ৷ কিন্তু এই সংস্থাগুলির ফিটনেস ব্যান্ডের দাম এতটাই বেশি যে মধ্যবিত্তদের পক্ষে তা কেনা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয় ৷ আর সেই কারণে বাজেট প্রাইসে একটি স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড লঞ্চ করেছে Noise ৷ নাম Noise Rep ৷ ইতিমধ্যে ভারতে প্রি-বুকিং শুরু হয়েছে ৷
Noise Rep Price
Noise Rep এর দাম রাখা হয়েছে 9,999 টাকা ৷ কিন্তু লঞ্চ অফারে 3000 টাকা ছাড় পাবেন ক্রেতারা ৷ তারমধ্যে 2000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট এবং HDFC কার্ড-এর জন্য অতিরিক্ত 1000 টাকা ছাড় দেওয়া হবে ৷
Noise Rep Specifications
24/7 ফিটনেস ট্রাকিং অ্যাপে যে যে ফিচার্স থাকে এই ট্র্যাকারেও একই ফিচার্স রয়েছে বলে দাবি Noise-এর ৷ স্লিপ ট্র্যাকিং, এনার্জি এক্সপেন্ডিচার, Skin Temperature Variance, SpO2, Respiratory rate, Stamina Index, All-day stress-এর মতো প্রায় 15 টি ইনডেক্স ট্র্যাক করতে পারবে এই ডিভাইসটি ৷
27 গ্রাম ওজনের এই ডিবাইসটি স্টেইনলেস স্টিল বাকেল ফিনিস দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও জল প্রতিরোধী ক্ষমতাও রয়েছে ৷ ফলে এই ডিভাইসটি পরে সাঁতার কাটা, স্নান করা, হাত ধোয়া-র মতো কাজগুলি সহজেই করা সম্ভব ৷ iOS 11.0 অথবা Android 9.0-এর উপরের প্রতিটি OS এ এই ডিভাইসটি সাপোর্ট করবে ৷
সংস্থার দাবি সিঙ্গল চার্জে 10 দিন পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া সম্ভব ৷ এর সঙ্গে থাকছে USB ম্যাগনেটিক চার্জিং কেবল ৷ যার মাধ্য়মে চার্জিং সম্ভব ৷
প্রি-বুকিংয়ের সময় 999 টাকা দিতে হবে ৷ Noise এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট Gonoise-এর মাধ্যমে প্রি-বুকিং সম্ভব ৷ তবে কবে থেকে প্রডাক্টটি ডেলিভারি শুরু হবে তা জানানো হয়নি ৷