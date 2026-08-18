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কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকের পর কন্টেন্ট মডারেশনে বদল আনল Meta ? যা জানাল কেন্দ্র

সরকারের সঙ্গে বৈঠকে Meta তাদের recommendation algorithms এবং অন্যান্য সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে বলে মন্ত্রকের সূত্র জানিয়েছে।

No Safe Harbour Govt Warns Meta of Severe CSAM Consequences
Meta Logo (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 5:25 PM IST

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হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে Child Sexual Abuse Material (CSAM) বা শিশুদের যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কনটেন্ট নিয়ে Meta-কে কড়া বার্তা দেওয়ার পর সংস্থার তরফে পদক্ষেপ এবং এই বিষয়ে আরও বেশি সংবেদনশীলতা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের একটি সূত্র। সরকারের অবস্থান স্পষ্ট—আইন লঙ্ঘন করে এই ধরনের কনটেন্ট ছড়ালে কোনওভাবেই ‘সেফ হারবার’ সুরক্ষা দাবি করা যাবে না।

কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সূত্রের দাবি, সরকারের উদ্দেশ্য কোনওভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় censorship বা সংবাদ পরিবেশনে বাধা তৈরি করা নয়। বরং ভারতীয় আইন ও নির্ধারিত নিয়ম মেনে প্ল্যাটফর্মগুলি যাতে কাজ করে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে তৈরি হওয়া ক্ষতিকর প্রভাব কমানো যায়, সেটাই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

সরকারি সূত্রের কথায়, Meta-র সঙ্গে আলোচনার পর CSAM-এর মতো গুরুতর বিষয়গুলিতে সংস্থার পদক্ষেপ এবং সংবেদনশীলতা বেড়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

Meta-র অ্যালগরিদম নিয়েও আলোচনা

সরকারের সঙ্গে বৈঠকে Meta তাদের recommendation algorithms এবং অন্যান্য সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে বলে মন্ত্রকের সূত্র জানিয়েছে।

তবে এই আলোচনা এখনও শেষ হয়নি। সূত্রের দাবি, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের algorithm কীভাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট কীভাবে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছয়, সেই বিষয়ে এখনও আলোচনা চলছে।

এর আগে Meta-র সঙ্গে কেন্দ্রের বৈঠকে deepfake, CSAM, unlabelled AI-generated content এবং recommendation system নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে AI-নির্মিত ক্ষতিকর কনটেন্ট শনাক্ত হওয়ার পরও কীভাবে তা ফের প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ভাইরাল হচ্ছে, তা নিয়েও সরকারের উদ্বেগ ছিল।

WhatsApp username নিয়েও আলোচনা

এদিকে WhatsApp username সংক্রান্ত বিষয়টিও সরকারের নজরে রয়েছে। মন্ত্রকের সূত্র জানিয়েছে, বিষয়টি এখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে এটি শুধুমাত্র WhatsApp-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়।

অন্যান্য messaging platform-ও একই ধরনের ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পুরো বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে সূত্রের দাবি। অর্থাৎ, কোনও একটি প্ল্যাটফর্মকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে messaging services-এর ক্ষেত্রে বৃহত্তর নীতির দিক থেকেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ

সরকারের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি শুধুমাত্র ভারতের সমস্যা নয়। অস্ট্রেলিয়া, UK এবং ফ্রান্সের মতো দেশগুলিও এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

মন্ত্রকের সূত্রের বক্তব্য, প্ল্যাটফর্মগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। একইসঙ্গে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

AI-generated content-এ লেবেল বাধ্যতামূলক

এদিকে AI দিয়ে তৈরি বা synthetically generated content নিয়েও কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী এই ধরনের কনটেন্টে যথাযথ লেবেল থাকা বাধ্যতামূলক।

শুধু ব্যবহারকারী নয়, এই ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে। সূত্রের দাবি, synthetically generated content-এর ক্ষেত্রে দায়িত্ব তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্ল্যাটফর্মগুলিও রয়েছে। তাই AI-generated content শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় লেবেল দেওয়ার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলিকে নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

সব মিলিয়ে, Meta-র সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠকের পর কেন্দ্র যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির উপর নজরদারি আরও বাড়াচ্ছে, তা স্পষ্ট। বিশেষ করে CSAM, deepfake, AI-generated content এবং algorithmic recommendation—এই চারটি ক্ষেত্রেই প্ল্যাটফর্মগুলিকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করার দিকে জোর দিচ্ছে সরকার।

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