100 শতাংশ ইথানল ব্যবহার করেই চালাতে পারবেন গাড়ি, আইনি স্বীকৃতি দিল কেন্দ্র
কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নিতীন গডকরি 12 তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার রাতে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে এই সংক্রান্ত একটি ফাইলে সই করেন তিনি ৷
Published : June 15, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দরাবাদ : পেট্রলের ঘাটতি কমাতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ গাড়িতে 100 শতাংশ ইথানল ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ বৈধতা দিল কেন্দ্র ৷ ফলে এবার আর সর্বোচ্চ 85 শতাংশ নয়, তেল সংস্থাগুলি পুরোপুরিভাবে ইথানল বিক্র করত পারবে ৷ এবং তা ব্যবহার করে গাড়ি চালানো সম্ভব ৷
কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নিতীন গডকরি 12 তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার রাতে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে এই সংক্রান্ত একটি ফাইলে সই করেন তিনি ৷ যার পরই দেশে 100 শতাংশ ইথানল ব্যবহার করে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয় ৷
সংবাদসংস্থা ANI-জানিয়েছে, নীতিন গডকরি বলেছেন, "গতরাতে (পড়ুন 12জুন, শুক্রবার) আমি একটি ফাইলে সই করেছি ৷ যেখানে 100 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল ব্যবহারে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া আছে ৷ আমি এটা শেয়ার করতে পেরে খুবই আনন্দিত ৷"
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari says, “Last night at 8 PM, I signed the file, finalising the regulations to legally authorise the use of 100% ethanol. I am delighted to share that I, along with Hardeep Singh Puri, had the opportunity to launch the 100%… pic.twitter.com/BDIyTZGZF4— ANI (@ANI) June 13, 2026
এর পাশাপাশি গডকরি জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে তিনি হিরো মটোকর্পের 100 শতাংশ ইথানল-এ চলবে এমন WagonR গাড়ি লঞ্চ করেছে ৷ এরপর একাধিক সংস্থা যেমন Toyota, Suzuki, Mg এবং Hyundai এর মতো সংস্থাগুলিও তাদের 100 শতাংশ ইথানল ব্লেন্ডিং জ্বালানীতে চলবে এমন গাড়ি লঞ্চ করবে ৷ যেগুলি আগামী এক-দেড় মাসের মধ্যেই বাজারে চলে আসবে ৷
পেট্রল ও ফ্লেক্স ফুয়েলের মধ্যে পার্থক্য কী কী ?
লুকস এবং গাড়ি ড্রাইভ করার ক্ষেত্রে সেভাবে কোনও পার্থক্য নেই ৷ তবে দুই ধরনের গাড়ির মধ্যে প্রযুক্তিগত ব্যাপক পার্থক্য থাকে ৷ সাধারণতঃ কোনও বাইক বা গাড়ি পেট্রলেই চলে ৷ কিন্তু ফ্লেক্স ফুয়েলের ইঞ্জিন পেট্রল, ইথানল ও দুটির মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহৃত হয় ৷ বর্তমানে 20 শতাংশ বা সর্বাধিক 30 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বিক্রি করে পাম্পগুলি ৷ যা বর্তমানে প্রায় সব গাড়িতেই ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়িতে 100 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহার করা হতে পারে ৷
শুধু চারচাকা গাড়ি নয়, বাইকের ক্ষেত্রেও ফ্লেক্সফুয়েল ভার্সন লঞ্চ করেছে একাধিক সংস্থা ৷ কিন্তু এর মধ্যে একটি আশঙ্কার কথাও শোনা যাচ্ছে ৷ যেহেতু ফ্লেক্স ফুয়েল বিক্রির দিকে কেন্দ্র জোর দিচ্ছে সেই কারণে বিভিন্ন তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি তাদের আউটলেটে ফ্লেক্স ফুয়েল বিক্রি করবে ৷ ফলে চিরাচরিত বাইক ও চারচাকার গাড়িতে সাধারণ পেট্রলের ঘাটতি দেখা যেতে পারে ৷ অন্যদিকে চিরাচরিত গাড়িগুলিতে ফ্লেক্স ফুয়েল ভরলে তা ইঞ্জিনে সমস্যা তৈরি করতে পারে ৷