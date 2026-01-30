মহাকাশে বিরল ঘটনা; সবথেকে কাছাকাছি অবস্থান করবে চাঁদ ও বৃহস্পতি, দেখবেন কীভাবে ?
Jupiter In Solar System : চাঁদ ও বৃহস্পতি সবথেকে কাছাকাছি আসবে 31 তারিখ রাত 12 টা 8 মিনিটে ৷
Published : January 30, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : শুক্রবার অর্থাৎ 30 জানুয়ারি মধ্যরাতে এক বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে চলেছেন বিশ্ববাসী ৷ জানা গিয়েছে আজ রাতে চাঁদ ও বৃহস্পতি খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে ৷ যাকে মহাকাশ বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় কনজাঙ্কশন (Conjunction) ৷ দুটি গ্রহ বা উপগ্রহ যখন মহাকাশে প্রায় একই স্থানে অবস্থান করে তখন এই ঘটনা ঘটে । ভারতের যেকোনো প্রান্ত থেকেই এই দৃশ্যটি খালি চোখে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ।
গোরক্ষপুরের বীর বাহাদূর সিং প্লানেটরিয়ামের বিজ্ঞানী অমর পাল সিং জানিয়েছেন, চাঁদ ও বৃহস্পতি সবথেকে কাছাকাছি আসবে 31 তারিখ রাত 12 টা 8 মিনিটে (12.08 AM) ৷ যা 30 জানুয়ারি মধ্যরাত হিসেবেও গণ্য করা হয় ৷ তাঁর বক্তব্য, ওই সময় বৃহস্পতি ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব সবথেকে কম হবে ৷ যাকে বিজ্ঞানে অ্যাপালস (Appulse) ও বলা হয় ৷ সেই সময় মহাকাশে তাদের মধ্যে কৌনিক দূরত্ব থাকবে প্রায় 3 ডিগ্রি 11 আর্ক মিনিট ৷ যদিও তাঁর দাবি, 31 তারিখ 12 টা 8 মিনিটে এই অবস্থান হওয়ার কথা থাকলেও কয়েক মিনিট আগে থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি শুরু হবে ৷ প্রযুক্তিগতভাবে কনজাঙ্কশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় 30 জানুয়ারি 11টা 54 মিনিট (11.54 PM) ৷
অমর পাল সিং বলেন, "এই ঘটনাটি মিথুন নক্ষত্রমণ্ডলী (Gemini Constellation) এর প্রেক্ষাপটে দৃশ্যমান হবে ৷ এক্ষেত্রে চাঁদ প্রায় 93 শতাংশ আলোকিত হবে এবং সেটি ওয়াক্সিং গিব্বাস (Waxing Gibbous) দশায় থাকবে ৷ সেইসময় বৃহস্পতি ও চাঁদের উজ্জ্বলতা থাকবে যথাক্রমে -2.47 এবং -12.7 ৷ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পূর্ব আকাশ থেকে চাঁদ এবং বৃহস্পতির অবস্থান উপলব্ধি করা যাবে ৷ এবং সবথেকে নিকটবর্তী স্থানে আসার প্রক্রিয়া শুরু হবে 11 টা 54 থেকে ৷ তারপর 31 জানুয়ারি 12.08 AM, 2.30 AM এবং 3.00 AM এ তারা সবথেকে কাছাকাছি আসবে ৷"
অমর পাল সিং আরও জানিয়েছেন, এই দৃশ্য দেখার জন্য কোনও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন নেই ৷ সাধারণ টেলিস্কোপের মাধ্য়মেই চাঁদ ওবৃহস্পতির এই অবস্থান দেখা যাবে ৷ তবে বায়ুদূষণের জন্য পর্যবেক্ষণে কিছুটা বাধা আসতে পারে ৷ তাঁর কথায় গ্রামের দিকে যেহেতু দূষণ তুলনামূলক কম সেই কারণে সেখান থেকে কিছুটা স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে পারে ৷