নিও-রেট্রো থিম সঙ্গে মর্ডান টেকনোলজি, নতুন রূপে লঞ্চ করল Tata Sierra
Tata Sierra : রবিবার গাড়িটি লঞ্চ শুরু হলেও বিক্রির দিন ধার্য করা হয়েছে 25 নভেম্বর ৷ আর সেই কারণে এখনই গাড়িটির দাম জানানো হয়নি ৷
Published : November 17, 2025 at 12:20 PM IST
হায়দরাবাদ: দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ৷ অফিসিয়ালি নতুন রূপে লঞ্চ করল টাটা সিয়েরা (Tata Sierra) ৷ এই SUV গাড়িটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা চলছে গাড়িপ্রেমীদের মধ্যে ৷ একাধিকবার কনসেপ্ট ডিজাইনও প্রকাশিত হয়েছিল ৷ এবার সংস্থার তরফে প্রডাকশন রেডি গাড়িটি লঞ্চ করা হবে ৷ তার এক ঝলক প্রকাশ হল রবিবার অর্থাৎ 17ই নভেম্বর ৷
রবিবার গাড়িটি লঞ্চ শুরু হলেও বিক্রির দিন ধার্য করা হয়েছে 25 নভেম্বর ৷ আর সেই কারণে এখনই গাড়িটির দাম জানানো হয়নি ৷ বিক্রি শুরুর দিনই গাড়িটির দাম জানা যাবে ৷ তবে মনে করা হচ্ছে এক্স শো-রুম প্রাইস 10 থেকে 11 লাখ টাকা রাখা হবে ৷
25 তারিখ থেকে বিক্রি শুরু হলেও অগ্রিম বুকিং শুরু হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে ইচ্ছুক ক্রেতাদের 11 হাজার টাকা দিয়ে বুক করতে হবে ৷ তবে এটি কোনও অফিসিয়াল বুকিং নয়, পুরোটাই ডিলার বুকিং হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ৷
Tata Sierra-র পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা মূলত তিনটি কারণের জন্য ৷ প্রথমত এর স্পোর্টি থ্রি-ডোর ডিজাইন, দ্বিতীয়ত আইকনিক অ্য়ালপাইন উইন্ডো এবং তৃতীয়ত যে কোনও রাস্তায় চলায় ক্ষমতা ৷ তবে নতুন এই Sierra-তে এমন কিছু ফিচার্স দেওয়া হয়েছে যেখানে শুধু SUV না, মর্ডান SUV বলা হচ্ছে ৷ যদি আপনি নিও রেট্রো থিমের কোনও গাড়ি কেনার প্ল্য়ান করেন তাহলে আপনার উইশলিস্টে থাকতেই পারে Tata Sierra ৷
Tata Sierra: Design
গাড়িটির ডিজাইন অতি আকর্ষণীয় করা হয়েছে ৷ একদম সামনে দেওয়া হয়েছে একটি কানেকটেড LED ল্য়াম্প ৷ টেক্সচারড গ্রিলড ডিজাইন এবং LED হেডল্য়াম্প দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও বাম্পারে দেওয়া হয়েছে দুটি ফগল্য়াম্প ৷
এছাড়াও রয়েছে 19 ইঞ্চি ডুয়েল টোন অ্য়ালয় হুইল, শার্ক ফিন অ্যান্টেনা, ফ্ল্য়াশ ডোর হ্য়ান্ডেল ইত্যাদি ৷
টাটার অন্য গাড়ির ড্য়াশবোর্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই গাড়িটির ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হয়েছে ৷ ড্য়াশবোর্ডে তিনটি ডিসপ্লে অ্য়ালাইন করা হয়েছে ৷ ফলে ড্রাইভার সিট থেকে প্য়াসেঞ্জার সিট পর্যন্ত পুরোটাই ডিসপ্লে রয়েছে ৷ এছাড়াও ডুয়েল মোড ক্লাইমেট কন্ট্রোল, ওয়ারলেস চার্জিং প্য়াড, রিয়ার উইন্ডো সানশেড, 360 ডিগ্রি ক্যামে, লেভেল 2 ADAS, ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক সহ একাধিক ফিচার যোগ করা হয়েছে ৷
গাড়িটির ইঞ্জিন সম্পর্কে খুব একটা বেশি তথ্য দেওয়া হয়নি ৷ তবে মনে হচ্ছে, টাটার ফ্ল্য়াগশিপ 1.5 লিটার টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন দেওয়া হতে পারে ৷ Auto Expo 2023 এ এই ইঞ্জিনটি প্রথম প্রদর্শিত করা হয়েছিল ৷ ম্যানুয়াল এবং অটোমেটিক উভয় প্রকারই গিয়ারবক্স দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷