চাঁদে রয়েছে বরফ ? কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য

চাঁদে রয়েছে বরফ ? কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য
Published : April 9, 2026 at 11:58 AM IST
হায়দরাবাদ : কয়েক লাখ লাখ বছর ধরে চাঁদের ধীরে ধীরে জল জমছে ৷ সম্প্রতি একটি গবেষণা রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ৷
কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাটমিক এবং স্পেস ফিজিক্সের প্ল্যানাটরি বৈজ্ঞানিক পাউল হাইন এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করছেন ৷ তাঁর গবেষণায় উঠে এসেছে চাঁদে ধীরে ধীরে জল জমছে ৷ চলতি বছরের 7 এপ্রিল নেচার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে এই বিষয়টি উঠে এসেছে ৷
চাঁদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাউল হাইন ও তাঁর সঙ্গী একদল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিলেন ৷ তবে সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবাক হয়েছেন ৷ জার্নালে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, NASA-এর একাধিক মিশন ও অন্যান্য গবেষণায় দেখা গিয়েছে চাঁদের মধ্যে জল রয়েছে ৷ এবং বরফ যেভাবে থাকে ঠিক সেইভাবে চাঁদের মধ্যেও জল রয়েছে ৷ যদিও গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে সেখানে জল জমল তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি ৷
চাঁদে জল কীভাবে এল তা এখনও বৈজ্ঞানিকদের কাছে পরিষ্কার নয় ৷ তবে একটা বিষয় ওই গবেষকরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, অনেকেই মনে করে বিশাল ধূমকেতুর মাধ্যমে চাঁদে জল এসেছে-এই দাবি সম্পূর্ণরূপে ভুল ৷
তবে বিজ্ঞানী পাউল হাইন এই বিষয়ে কয়েকটি সম্ভাব্য উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, অতীতে চাঁদের মধ্যে থাকা আগ্নেয়গিরি দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডা হওয়ার পর অতি গভীর থেকে জল বেরিয়ে এসেছে ৷ অথবা সৌর বায়ুর মাধ্যমেও চাঁদে জলের উপস্থিতি হতে পারে ৷
এই বিষয়ে অ্যাস্টোফিজিক্স ও প্ল্যানেটরি বিজ্ঞানের প্রফেসার পাউল হাইন জানিয়েছেন, তাঁদের মনে হচ্ছে চাঁদের মধ্যে থাকা গর্তগুলিতে সবথেকে বেশি জল জমেছে ৷ তিনি বলেন, "এর থেকে (যে তথ্য বিজ্ঞানীদের সামনে এসেছে) বোঝা যায় যে, চাঁদে প্রায় 3 থেকে 3.5 বিলিয়ন বছর ধরে কমবেশি অবিচ্ছিন্নভাবে জল জমা হয়ে আসছে ।"
এদিকে চাঁদের মাটিতে জলের সন্ধান পাওয়ায় আনন্দিত বিজ্ঞানীরা ৷ চাঁদের মাটিতে জলের অস্তিত্ব তাঁদের কাছে সোনার মতোই দামি ৷ কারণ, আগামী দিনে যখন চন্দ্র অভিযান হবে তখন মহাকাশচারীরা সেই জল পান করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি রকেটের জ্বালানী হিসেবে জলের মধ্যে থাকা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু ব্যবহার করা যাবে ৷
এই বিষয়ে ওডেড আহরোনসন জানিয়েছেন, পৃথিবীর বাইরে তরল আকারে জলের অস্তিত্ব পাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জের ৷