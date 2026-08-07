মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে! Meta-কে বিরাট অঙ্কের জরিমানা আদালতের
এই মামলাটির ক্ষেত্রে মার্চ মাসে একটি নির্দেশ দিয়েছিল বিচারকদের একটি বোর্ড ৷ তাদের ওই নির্দেশে বলা হয়েছিল, Meta জেনেশুনেই শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে ৷
Published : August 7, 2026 at 4:38 PM IST
হায়দরাবাদ : Facebook এবং Instagram-এর পেরেন্ট কম্পানি Meta-কে 942 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল মেক্সিকোর একটি আদালত ৷ অভিযোগ, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষতি করছে এই প্ল্যাটফর্মগুলি ৷ এই সংক্রান্ত মামলায় আগেই 375 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ৷ বর্তমানে মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানিতে আরও 567 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে ৷ এই নিয়ে মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়াল 942 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷
বিচারক ব্রায়ান বিডশেইড তাঁর রায়ে জানান, নতুন করে ধার্য হওয়া 567 মিলিয়ন ডলারের মধ্যে 420 মিলিয়ন ডলার আগামী পাঁচ বছরে শিশু ও তরুণদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ব্যয় করা হবে। এবং ক্ষতিপূরণের বাকি অর্থ সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ, স্ক্রিনিং পরিষেবা এবং অন্যান্য খাতে খরচ করা হবে।
এই মামলাটির ক্ষেত্রে মার্চ মাসে একটি নির্দেশ দিয়েছিল বিচারকদের একটি বোর্ড ৷ তাদের ওই নির্দেশে বলা হয়েছিল, Meta জেনেশুনেই শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে এবং তাদের প্ল্যাটফর্মে শিশুদের যৌন শোষণ সংক্রান্ত তথ্য গোপন করেছে।
মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রসিকিউটররা আদালতের কাছে Meta-র প্ল্যাটফর্মে বড় ধরনের পরিবর্তনের আবেদন করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল প্ল্যাটফর্মটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা ব্যবহারকারীদের মধ্যে আশক্তি তৈরি করে ৷ ফলে তাঁদের আবেদন ছিল এই ধরনের ফিচার যেন নিয়ন্ত্রণ করা হয় ৷ পাশাপাশি বয়স যাচাইয়ের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা, ডিফল্ট প্রাইভেসি সেটিংসের মাধ্যমে শিশুদের যৌন শোষণ রোধ এবং আরও কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানানো হয় ।
যদিও 942 মিলিয়ন ডলার Meta-র জন্য বড় অঙ্কের জরিমানা, তবুও এটি সংস্থার বার্ষিক লাভের তুলনায় অনেকটাই কম। 2025 সালে Meta-র বার্ষিক মুনাফা ছিল প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার। রায়ের পর শেয়ার বাজারেও বড় প্রভাব পড়েনি। আফটার-আওয়ার্স ট্রেডিংয়ে Meta-র শেয়ারের দাম অর্ধ শতাংশেরও কম কমে 589.44 ডলারে নেমে আসে।
নিউ মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেল রাউল তোরেজ বলেন, এই রায় স্পষ্ট বার্তা দেয় যে কোনও সংস্থা যদি জেনেশুনে তাদের প্রডাক্ট ডিজাইনের মাধ্যমে শিশুদের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়, তাহলে তাদের জবাবদিহি করতেই হবে। সেই প্রডাক্টকেই দায়িত্ব নিতে হবে ৷ তাঁর দাবি, এই রায় প্রত্যেক অভিভাবক এবং নিরাপদ অনলাইন পরিবেশ পাওয়ার অধিকার থাকা প্রতিটি শিশুর জন্য বড় জয়।
অন্যদিকে Meta জানিয়েছে, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবে। সংস্থার দাবি, তারা নিজেদের প্ল্যাটফর্মকে নিরাপদ রাখতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্ষতিকর কনটেন্ট ও অসাধু ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করে সরানোর ক্ষেত্রে তারা সবসময় স্বচ্ছ থেকেছে। এছাড়া অনলাইনে কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় নিজেদের কাজের রেকর্ড নিয়েও তারা আত্মবিশ্বাসী বলে জানিয়েছে।
আদালত Meta-কে Facebook এবং Instagram-এ এমন ব্যানার ও ডাটা নির্ভর স্ক্রিন তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সুরক্ষা ফিচার এবং অনুপযুক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা নিয়মিত দেখানো হবে। পাশাপাশি নিউ মেক্সিকোতে একটি সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচিও চালাতে হবে, যা রাজ্য প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে থাকবে।
আদালত আরও জানিয়েছে, ফেডারেল শিশু গোপনীয়তা আইন COPPA-র কারণে 13 বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বয়স যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই Meta-কে তাদের বিদ্যমান বয়স নির্ধারণ প্রযুক্তি আরও উন্নত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ব্যবহারকারীর বন্ধু, পোস্ট এবং কনটেন্ট ব্যবহারের ধরণ বিশ্লেষণ করে বয়স অনুমান করার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে 13 বছরের কম বয়সি ব্যবহারকারী শনাক্ত করার জন্য আলাদা একটি AI মডেল তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
এছাড়া নিউ মেক্সিকোতে যেসব ব্যবহারকারীকে Meta 13 বছরের কম বলে অনুমান করবে, তাদের কাছে বয়সের প্রমাণপত্র চাওয়া হবে। যদি কোনও ব্যবহারকারীর বয়স 13 বছরের কম অথবা 18 বছরের নিচে বলে মনে হয় এবং নির্দিষ্ট বয়স নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে বয়স যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দিষ্ট বয়সের গাইডলাইন মেনে চলতে হবে ৷
আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, Meta-কে স্কুল বা শিশু সুরক্ষা সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে একটি রিপোর্টিং পোর্টাল তৈরি করতে হবে, যাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ 13 বছরের কম বয়সি সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে জানাতে পারে। পাশাপাশি 13 বছরের কম বয়সি ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলতে হবে এবং বছরে দু'বার আদালতে জানাতে হবে, নির্দেশগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে।