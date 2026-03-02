ডুয়েল টোন ইন্টেরিয়র, প্রিমিয়াম লুক ; ভারতে লঞ্চ হল Mercedes Benz V-Class

ডুয়েল টোন ইন্টেরিয়র, প্রিমিয়াম লুক ; ভারতে লঞ্চ হল Mercedes Benz V-Class
Mercedes Benz V Class : ছয় আসন বিশিষ্ট এই গাড়িতে সেকেন্ড ও থার্ড রো প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা সম্ভব ৷
Published : March 2, 2026 at 8:14 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে V-Class লঞ্চ করল Mercedes Benz ৷ যার এক্স শোরুম প্রাইস রাখা হয়েছে 1.40 কোটি টাকা ৷ পুণের চাকাম ফ্যাক্টারিতে গাড়িটি অ্য়াসেম্বল করা হবে ৷ সিঙ্গল ভ্যারিয়েন্টে এবং দুটি পাওয়ার ট্রেইন অপশনে গাড়িটি ভারতের বাজারের জন্য অ্যাসেম্বল করা হবে ৷ ছয় আসন বিশিষ্ট এই গাড়িতে সেকেন্ড ও থার্ড রো প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা সম্ভব ৷ এই প্রতিবেদনে জেনে নিন এই গাড়িটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ৷
দাম-
|Variant
|Price
|Petrol
|Rs 1.40 crore
|Diesel
|Rs 1.40 crore
মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে গাড়িটির বুকিং শুরু হবে ৷
Mercedes Benz V-Class
এই গাড়িটির সামনের অংশ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা দেখতে একটু বড় লাগে ৷ এরসঙ্গে U আকৃতির গ্রিল দেওয়া হয়েছে এবং তার মাঝে Mercedes এর স্টার এমব্লেম রয়েছে ৷
- সামনের অংশে ডুয়েল পড LED লাইট দেওয়া হয়েছে ৷ এবং স্লিক ডিজাইনের LED DRL দেওয়া হয়েছে দুই প্রান্তে ৷
- ডুয়েল টোন 18 ইঞ্চির ডায়মন্ড কাট অ্যালয় হুইল রয়েছে ৷ যা চাকায় খুব ভালোভাবে আটকে থেকে প্রিমিয়াম লুক দিয়েছে ৷
- ইলেকট্রিক স্লাইডিং ডোর দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এরসঙ্গে রয়েছে চিরাচরিত ডোর হ্যান্ডেল ৷ উইন্ডো প্যানেলে একটি ক্রোম স্ট্রিপ দেওয়া হয়েছে ৷ যা একটি কনট্রাস্ট যোগ করেছে ৷
- রিয়ার প্যানেলে ভার্টিক্যাল LED লাইট দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে একটি স্লিম বাম্পার এবং একটি রুফ স্পয়লার যা এলিগেন্ট ফিনিস যোগ করেছে ৷
Mercedes-Benz V-Class Colour Options
নতুন এই লাক্সারি প্রিমিয়াম গাড়িটি মোট 5টি কালার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল -
- Sodalite Blue
- Obsidian Black
- Rock Crystal White
- High-tech Silver
- Alpine Grey
Mercedes-Benz V-Class Interior Design
- গাড়ির ইন্টেরিয়রে দুটি কালার স্কিম দেওয়া হয়েছে ৷ একটি সম্পূর্ণ ব্ল্যাক এবং অন্যটি ব্ল্যাক ও বেজ কালারের ডুয়েল টোন দেওয়া হয়েছে ৷
- ড্যাশবোর্ডের একদম মাঝে দেওয়া হয়েছে 12.3 ইঞ্চির ডিজিট্যাল ডিসপ্লে ৷ যেখানে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল বাটন দেওয়া হয়েছে ৷
- সেন্ট্রাল কনসোলে টেবিল টপ ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ এরসমধ্যে টগেল সুইচ ও বাটন দেওয়া হয়েছে ৷
- স্টিয়ারিং হুইল প্রিমিয়াম লেদারের কভার দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে মাল্টি ফাংশেনিং বাটন দেওয়া হয়েছে ৷
পাওয়ার ট্রেইন
|Engine
|2-litre turbo petrol with mild-hybrid
|2-litre diesel
|Power
|231 PS + 20 PS
|237 PS
|Torque
|370 Nm + 200 Nm
|500 Nm
|Transmission
|9-speed AT
|9-speed AT