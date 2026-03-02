ETV Bharat / technology

ডুয়েল টোন ইন্টেরিয়র, প্রিমিয়াম লুক ; ভারতে লঞ্চ হল Mercedes Benz V-Class

Mercedes Benz V Class : ছয় আসন বিশিষ্ট এই গাড়িতে সেকেন্ড ও থার্ড রো প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা সম্ভব ৷

ভারতে লঞ্চ হল Mercedes Benz V-Class (ছবি- Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 2, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : ভারতে V-Class লঞ্চ করল Mercedes Benz ৷ যার এক্স শোরুম প্রাইস রাখা হয়েছে 1.40 কোটি টাকা ৷ পুণের চাকাম ফ্যাক্টারিতে গাড়িটি অ্য়াসেম্বল করা হবে ৷ সিঙ্গল ভ্যারিয়েন্টে এবং দুটি পাওয়ার ট্রেইন অপশনে গাড়িটি ভারতের বাজারের জন্য অ্যাসেম্বল করা হবে ৷ ছয় আসন বিশিষ্ট এই গাড়িতে সেকেন্ড ও থার্ড রো প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা সম্ভব ৷ এই প্রতিবেদনে জেনে নিন এই গাড়িটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ৷

দাম-

VariantPrice
PetrolRs 1.40 crore
DieselRs 1.40 crore

মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে গাড়িটির বুকিং শুরু হবে ৷

ছয় আসন বিশিষ্ট এই গাড়িতে সেকেন্ড ও থার্ড রো প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা সম্ভব (ছবি- Mercedes-Benz)

Mercedes Benz V-Class

এই গাড়িটির সামনের অংশ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা দেখতে একটু বড় লাগে ৷ এরসঙ্গে U আকৃতির গ্রিল দেওয়া হয়েছে এবং তার মাঝে Mercedes এর স্টার এমব্লেম রয়েছে ৷

  • সামনের অংশে ডুয়েল পড LED লাইট দেওয়া হয়েছে ৷ এবং স্লিক ডিজাইনের LED DRL দেওয়া হয়েছে দুই প্রান্তে ৷
  • ডুয়েল টোন 18 ইঞ্চির ডায়মন্ড কাট অ্যালয় হুইল রয়েছে ৷ যা চাকায় খুব ভালোভাবে আটকে থেকে প্রিমিয়াম লুক দিয়েছে ৷
  • ইলেকট্রিক স্লাইডিং ডোর দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এরসঙ্গে রয়েছে চিরাচরিত ডোর হ্যান্ডেল ৷ উইন্ডো প্যানেলে একটি ক্রোম স্ট্রিপ দেওয়া হয়েছে ৷ যা একটি কনট্রাস্ট যোগ করেছে ৷
  • রিয়ার প্যানেলে ভার্টিক্যাল LED লাইট দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে একটি স্লিম বাম্পার এবং একটি রুফ স্পয়লার যা এলিগেন্ট ফিনিস যোগ করেছে ৷
New Mercedes Benz V Class India Launch
দুটি পাওয়ার ট্রেইন অপশনে গাড়িটি ভারতের বাজারের জন্য অ্যাসেম্বল করা হবে (ছবি- Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz V-Class Colour Options

নতুন এই লাক্সারি প্রিমিয়াম গাড়িটি মোট 5টি কালার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল -

  • Sodalite Blue
  • Obsidian Black
  • Rock Crystal White
  • High-tech Silver
  • Alpine Grey

Mercedes-Benz V-Class Interior Design

  • গাড়ির ইন্টেরিয়রে দুটি কালার স্কিম দেওয়া হয়েছে ৷ একটি সম্পূর্ণ ব্ল্যাক এবং অন্যটি ব্ল্যাক ও বেজ কালারের ডুয়েল টোন দেওয়া হয়েছে ৷
  • ড্যাশবোর্ডের একদম মাঝে দেওয়া হয়েছে 12.3 ইঞ্চির ডিজিট্যাল ডিসপ্লে ৷ যেখানে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল বাটন দেওয়া হয়েছে ৷
  • সেন্ট্রাল কনসোলে টেবিল টপ ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ এরসমধ্যে টগেল সুইচ ও বাটন দেওয়া হয়েছে ৷
  • স্টিয়ারিং হুইল প্রিমিয়াম লেদারের কভার দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে মাল্টি ফাংশেনিং বাটন দেওয়া হয়েছে ৷
New Mercedes Benz V Class India Launch
এক্স শোরুম প্রাইস রাখা হয়েছে 1.40 কোটি টাকা (ছবি- Mercedes-Benz)

পাওয়ার ট্রেইন

Engine2-litre turbo petrol with mild-hybrid2-litre diesel
Power231 PS + 20 PS237 PS
Torque370 Nm + 200 Nm500 Nm
Transmission9-speed AT9-speed AT
