ভারতে লঞ্চ হল নতুন Lexus ES 350h, দাম শুরু 66.10 লাখ টাকা থেকে, বুকিংও শুরু
ডিজাইনের ক্ষেত্রেও নতুন ES 350h-এ বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগের মডেলের তুলনায় গাড়িটি আরও লম্বা, চওড়া এবং উঁচু।
Published : July 16, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বিলাসবহুল গাড়ির বাজারে নতুন হাইব্রিড সেডান নিয়ে এল Lexus India । সংস্থাটি দেশে অষ্টম জেনারেশনের Lexus ES 350h লঞ্চ করেছে। নতুন এই প্রিমিয়াম সেডানের এক্স-শোরুম দাম শুরু 66.10 লাখ টাকা থেকে। গাড়িটির বুকিং ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই গ্রাহকদের হাতে ডেলিভারি দেওয়া হবে।
Lexus ES 350h দুটি ভ্যারিয়েন্ট ভারতের বাজারে লঞ্চ করা হয়েছে । Exquisite ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম 66.10 লাখ টাকা, আর Luxury ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম 71.80 লাখ টাকা । সংস্থার অনুমোদিত ডিলারশিপ বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গাড়িটি বুক করা যাবে। গ্রাহকরা এখন একই সিরিজে হাইব্রিড এবং সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক— দুই ধরনের বিকল্পই পাবেন।
ডিজাইনের ক্ষেত্রেও নতুন ES 350h-এ বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগের মডেলের তুলনায় গাড়িটি আরও লম্বা, চওড়া এবং উঁচু। পাশাপাশি হুইলবেসও বেড়েছে। ফলে কেবিনে যাত্রীদের জন্য বেশি জায়গা এবং আরও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মিলবে। নতুন ডিজাইনে Lexus-এর স্বাক্ষর L-আকৃতির LED লাইটিং, নতুন ফ্রন্ট স্টাইলিং এবং আধুনিক রিয়ার ডিজাইন রাখা হয়েছে।
কেবিনে রয়েছে Lexus-এর 'Tazuna Cockpit' ডিজাইন। এতে বড় 14 ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার এবং ড্রাইভার-কেন্দ্রিক লেআউট দেওয়া হয়েছে, যাতে গাড়ি চালানোর সময় সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজেই দেখা যায়।
পারফরম্যান্সের জন্য নতুন Lexus ES 350h-এ রয়েছে 2.5 লিটারের 4-সিলিন্ডার স্ট্রং হাইব্রিড পাওয়ারট্রেন। এর সঙ্গে নতুন eAxle, ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার কন্ট্রোল ইউনিট (PCU) এবং লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্থার দাবি, এই সেটআপ শক্তিশালী পারফরম্যান্সের পাশাপাশি উন্নত জ্বালানি সাশ্রয়, কম শব্দ এবং আরও মসৃণ ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা দেবে।
নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কোনও খামতি রাখেনি Lexus। গাড়িতে দেওয়া হয়েছে Lexus Safety System+, যার মধ্যে রয়েছে Pre-Collision System, All-Speed Dynamic Radar Cruise Control এবং Lane Tracing Assist-এর মতো উন্নত ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স ফিচার। এছাড়া Luxury ভ্যারিয়েন্টে অতিরিক্ত Drive Monitor সুবিধাও রয়েছে।
Lexus আরও জানিয়েছে, নতুন ES 350h ভারতে উৎপাদন করা হবে। গাড়িটির সঙ্গে 8 বছর বা 2 লাখ কিলোমিটার পর্যন্ত হাইব্রিড ব্যাটারির ওয়ারেন্টি এবং 5 বছরের রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া হচ্ছে। সংস্থার আশা, নতুন ES 350h ভারতের প্রিমিয়াম হাইব্রিড সেডান বাজারে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।