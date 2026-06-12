'IRCTC ওয়েবসাইটের ক্যাপচায় সমস্যা রয়েছে', রেলমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে অভিযোগ পড়ুয়াদের ! তারপর যা হল...

'IRCTC ওয়েবসাইটের ক্যাপচায় সমস্যা রয়েছে', রেলমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে অভিযোগ পড়ুয়াদের ! তারপর যা হল...
11 জুন বৃবস্পতিবার রাজস্থানের জয়পুরে মালভ্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ইউনিট অফ টেকনোলজি (MNIT)-তে গিয়েছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ কী হয়েছিল সেখানে ?
Published : June 12, 2026 at 7:28 PM IST
হায়দরাবাদ : অভিযোগ শোনা মাত্রই নয়া নির্দেশ দিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ আর সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই তা ভাইরাল হয় কয়েক মুহূর্তে ৷ রেলমন্ত্রীর এই আচরণ স্বভাবতই বাহবা দিয়েছেন নেটিজেনদের একাংশ ৷
11 জুন বৃবস্পতিবার রাজস্থানের জয়পুরে মালভ্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ইউনিট অফ টেকনোলজি (MNIT)-তে গিয়েছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ সেখানে গিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সেইসময় পড়ুয়াদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীকে অভিযোগ করেন, IRCTC-র ওয়েবসাইটে সমস্যা রয়েছে ৷ মূলত ক্যাপচা দেওয়ার সময়ই সমস্যা রয়েছে বলে দাবি করেন অভিযোগকারীরা ৷
তাঁদের অভিযোগ শোনা মাত্রই সরাসরি IRCTC-র এক শীর্ষ আধিকারিককে ফোন করেন ৷ এবং সাফ জানিয়ে দেন, এক মাসের মধ্যে একটি নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে হবে ৷ উভয় পক্ষের কথাবার্তার মাঝেই মন্ত্রী জানান, 15 জুলাই নতুন IRCTC ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হবে ৷
ফোনে কী বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ?
ফোনে অপর প্রান্তের ব্যক্তিকে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, " নতুন একটি IRCTC ওয়েবসাইট তৈরি করা জরুরি বলে পড়ুয়ারা দাবি করছেন ৷ 30 দিনের মধ্যে বানানো সম্ভব ?" এরপর তিনি বলেন, "15 জুলাই আমরা IRCTC-র নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ করব ৷"
পড়ুয়াদের তরফে ক্যাপচার সমস্যার কথা জানানো হলেও ঠিক কী সমস্যা রয়েছে সেই বিষয়ে জানা যায়নি ৷ তবে ক্যাপচার পাশাপাশি আরও কয়েকটি সমস্যার কথা জানিয়েছেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সঠিকভাবে কাজ করেনা ওয়েবসাইটটি ৷ একাধিকবার লগ-আউট হয়ে যায় ৷ ফলে বুকিংয়ে সমস্যা তৈরি হয় ৷ এর পাশাপাশি পেমেন্ট ফেলিওর, OTP-তে বিলম্ব, তৎকাল বুকিং ফেইলের মতো একাধিক সমস্যার কথাও রেলমন্ত্রীকে জানান পড়ুয়ারা ৷
কী কী পরিবর্তন আসতে পারে নতুন ওয়েবসাইটে ?
নতুন যে ওয়েবসাইটটা লঞ্চ করা হবে সেখানে ক্যাপচা সংক্রান্ত নিরাপত্তা এবং বুকিং আরও সহজে করার পদ্ধতি চালু হতে পারে ৷ যদিও পুরোপুরি 15 জুলাইয়ের পরই বিষয়টি পরিষ্কার হবে ৷
অন্যদিকে অ্যাপ আপডেটের বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ শুধুমাত্র নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চের বিষয়েই জানানো হয়েছে ৷