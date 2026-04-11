অশ্লীল কন্টেন্ট আর দেখা যাবে না ইনস্টাগ্রামে, নতুন পলিসি চালু
যে সব ব্যবহারকারীর বয়স 18 বছরের নিচে তাঁরা 13+ ক্যাটাগরির কন্টেন্ট রেকমেন্ডেশনের অধীনে পড়বে ৷
Published : April 11, 2026 at 11:54 AM IST
হায়দরাবাদ : কন্টেন্ট রিভিউ পদ্ধতি আপগ্রেড করল ইমেজ ও ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম ৷ এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের তরফে জানানো হয়েছে, যে সব ব্যবহারকারীর বয়স 18 বছরের নিচে তাঁরা 13+ ক্যাটাগরির কন্টেন্ট রেকমেন্ডেশনের অধীনে পড়বে ৷ সেক্ষেত্রে তারা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোনও কন্টেন্ট দেখতে পারবে না ৷
বিস্তারিত
এতদিন পর্যন্ত 13 বছরের বেশি বয়সীদের প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য করত Instagram ৷ ফলে তাদের ফিডে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তৈরি বিভিন্ন কন্টেন্ট রেকমেন্ড করা হত ৷ অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন, এই ধরনের কন্টেন্ট নাবালকদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে ৷ সেই কারণে পলিসি পরিবর্তন করল মেটার সংস্থা ৷
নতুন পলিসি -
নতুন পলিসি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোনও কন্টেন্ট 18 বছরের নিচে কোনও ব্যবহারকারী দেখতে পারবে না ৷ এমনকি, ইনস্টাগ্রাম নিজে থেকেই এই সেটিংস পরিবর্তন করবে ৷ যদি কোনও ব্যবহারকারী সেটিংসের পরিবর্তন করতে চায় সেক্ষেত্রে তাঁকে অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে ৷
কোন ধরনের কন্টেন্ট ফিডে আসবে না ?
নতুন এই পলিসিতে যৌন উপদেশ মূলক কন্টেন্ট, যৌন চাহিদা বৃদ্ধি করে এমন কন্টেন্ট আর 18 বছরের নিচে কোনও ব্যবহারকারী দেখতে পাবে না ৷ এখানেই শেষ নয়, এই বিষয়ে ইনস্টাগ্রামের তরফে একটি ব্লগ পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, গাঁজা সেবন, খারাপ কথা, গাড়ির স্টান্ট বা এই জাতীয় কন্টেন্ট দেখানো হবে না ৷ এই কন্টেন্টগুলি শিশুমনে বিরূপ প্রভাব ফেলে ৷ সেই কারণে এই কন্টেন্টগুলি পুরোপুরি বন্ধ করা হবে ৷
এছাড়াও যে সব অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কন্টেন্ট শেয়ার করা হয় সেই কন্টেন্টগুলি অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে সাজেস্ট করা হবে না ৷ এমনকি তারা ফলোও করতে পারবে না ৷ যদি অপ্রাপ্তবয়স্করা এই ধরনের কোনও অ্যাকাউন্ট ফলো করে এবং সেই সব অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা প্রাপ্তবয়স্ক কন্টেন্ট সাজেস্ট করা হবে না ৷ কন্টেন্ট রেকমেন্ডেশনের নতুন এই পলিসি ফিড, স্টোরি এবং কমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ৷ জানানো হয়েছে পুরো প্রক্রিয়াতে AI প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে ৷ এবং রিয়েল টাইম কন্টেন্ট ফিল্টারিং প্রসেস প্রযোজ্য হবে ৷